CHP'nin miting fiyaskosu! Kalabalık olsun diye İstanbul ve çevre illerden belediye otobüslerine doluşup Balıkesir'e gittiler
Sibel Can konserini birbirine katan, megafonlarla plaj plaj duyurusu yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi sonunda gerçekleştirildi. Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise çok geçmeden açığa çıktı. CHP'nin İstanbul'daki ve çevre illerdeki ilçe yönetimleri, üyeleri otobüslere doluşturarak Balıkesir'e gönderdi. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde CHP'nin miting alanını doldurmak için düştüğü içler acısı durum gözler önüne serildi. CHP'li belediyelerin de vatandaşın hizmetinde kullanması gereken otobüsleri miting yollarına peşkeş çekmesi tepkiyle karşılandı.
24.07.2022 23:33 - Son Güncelleme: 24.07.2022 23:51
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.
OTOBÜSE DOLUŞUP MİTİNG ALANINA GÖNDERİLDİLER
CHP'nin İstanbul ve çevre illerdeki ilçe yönetimleri, parti üyelerine otobüslere doldurarak Balıkesir'e gönderdi. Sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun mitingi sırf kalabalık gözüksün diye CHP'lilerin düşürüldüğü içler acısı durum gözler önüne serildi.
Miting alanından drone ile çekilen görüntülerde de çevre illerden kalabalık olsun diye Balıkesir'e getirilenlerin anacak belirli bir alanı doldurabildiği gözlemlendi.