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    • 25.07.2022 11:22
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    Sınır ötesinde teröre ağır darbe: 2'si üst düzey 15 terörist öldürüldü

    Son dakika haberleri... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si üst düzey 15 PKK'lı terörist öldürüldü.

    Suriye’de 2’si üst düzey 15 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    SALDIRI GİRİŞİMİ PAHALIYA PATLADI!
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz

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    Haberler Güncel Sınır ötesinde teröre ağır darbe: 2'si üst düzey 15 terörist öldürüldü
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