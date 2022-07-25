Tanju Özcan'dan partisine tepki: Davetle gelenlerden değilim

Irkçı ve provokatif söylemleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç talebiyle' Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

DAVETLE GELENLERDEN DEĞİLİM

Sözlü savunma veren Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim." dedi.

OLUMLU KARAR BEKLİYORUM

"Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak." diyen Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum."ifadelerini kullandı.