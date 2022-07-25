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    • 25.07.2022 12:41
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    Tanju Özcan'dan partisine tepki: Davetle gelenlerden değilim

    Partisi CHP tarafından 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasını verdi. Savunmasının ardından açıklamalarda bulunan Özcan, "Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim" diyerek eleştirilerde bulundu.

    Savunmasını veren Özcan’dan tepki

    Irkçı ve provokatif söylemleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç talebiyle' Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    DAVETLE GELENLERDEN DEĞİLİM
    Sözlü savunma veren Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim." dedi.

    OLUMLU KARAR BEKLİYORUM
    "Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak." diyen Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum."ifadelerini kullandı.

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