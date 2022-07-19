İYİ Parti'nin anket mühendisliği! 'Sandıkta yaşanacak depremi engellemeye yetmez'

Bugünlerde 6'lı masa içinde Meral Akşener'in öne çıktığı, "başbakanlık" değil cumhurbaşkanı adaylığı istediği daha çok yazılmaya, konuşulmaya başlandı. Aylar önce işin buraya geleceğini, 6'lı masada sürpriz adayın Akşener olacağını yazmıştım. Son dönemde İmamoğlu'nun irtifa kaybetmesi de bu ihtimali güçlendirdi. Bu tablo aynı zamanda İyi Parti'yi ikinci parti yapma projesiyle de örtüşüyor.
Formül de belli: "Güçlendirilmiş İyi Parti, zayıflatılmış CHP ve kullanışlı HDP..."
Ancak işleri hiç kolay değil; zira ne Kılıçdaroğlu geldiği bu noktadan geri adım atacak gibi görünüyor -baksanıza gündemde kalmak için her şeyi yapıyor- ne de İmamoğlu henüz o makamdan vazgeçmiş değil. 6'lı masa cadı kazanı gibi.
Akşener ve İP'in üst kadroları da "Bu bize yeni bir fırsat sunuyor" diyerek her yolu "mübah" görüyor. En büyük silahları da anket firmaları... Bu konuda İP yönetimi de müthiş başarılı. Şimdi değil, daha ilk girecekleri 2018 seçimlerine giderken bile Gezici, SONAR, arada bir görünen PİAR veya hâlâ var mı yok mu belli olmayan MEDİAR gibi anket firmaları, İyi Parti'yi yüzde 14 ile 24 arasında gösterdi. Ama hiçbiri de seçim sonrası "Biz yanıldık, özür dileriz" demedi.