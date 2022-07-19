İYİ Parti'nin anket mühendisliği! 'Sandıkta yaşanacak depremi engellemeye yetmez'

Akşener ve İP'in üst kadroları da "Bu bize yeni bir fırsat sunuyor" diyerek her yolu "mübah" görüyor. En büyük silahları da anket firmaları... Bu konuda İP yönetimi de müthiş başarılı. Şimdi değil, daha ilk girecekleri 2018 seçimlerine giderken bile Gezici, SONAR, arada bir görünen PİAR veya hâlâ var mı yok mu belli olmayan MEDİAR gibi anket firmaları, İyi Parti'yi yüzde 14 ile 24 arasında gösterdi. Ama hiçbiri de seçim sonrası "Biz yanıldık, özür dileriz" demedi.