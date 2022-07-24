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    • 24.07.2022 14:06
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    Başkan Erdoğan'dan Lozan'ın 99. yıl dönümü mesajında dikkat çeken Yunanistan sözleri

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye 2023’e, Lozan Barış Antlaşması’nın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir." dedi. Erdoğan ayrıca Yunanistan'ın anlaşmanın şartlarını bilinçli bir şekilde aşındırdığını söyledi.

    Erdoğan’dan Lozan mesajında dikkat çeken sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    Erdoğan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, "Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayri askeri statüsü teyit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin, imzalanmasından bu yana geçen 99 yıllık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip ettiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

    Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir. Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

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