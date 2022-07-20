Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmek üzere! Aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık...

KILIÇDAROĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇEBİLİR

CHP Genel Başkanı ve destekçileri son toplantıdan ismi olması bile eşgalinin çıkmasını beklerken yine büyük bir hüsran yaşadı. Aday olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu beklediği desteği alamadığını görünce adaylıktan vazgeçmeyi düşündüğü konuşuluyor.

ANKET ÜSTÜNE ANKET YAPTIRIYOR YİNE SONUÇ YOK

Anket üstüne anket yaptırdığı konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaçgeçme kararının almasının 2 önemli sebebi bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEKİNCELERİ

Kılıçdaroğlu aday olması durumunda parti içinde yaşanan kavgalar ile birlikte CHP Genel Başkanlığı için yapılacak yarışın hem CHP'ye hem de 2023 seçimlerinde kendisine olumsuz yansımasından çekiniyor.

SİYASİ HAYATI BİTER

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, aday olup kazanamama ihtimalini de düşünüyor. Kazanamadığı takdirde siyasi hayatının biteceğini biliyor.