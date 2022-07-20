Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmek üzere! Aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için topladığı 6'lı masada entrika üstüne etrika yaşanırken kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçebileceği konuşuluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu henüz, yuvarlak masa etrafına topladığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın desteğini alıp 'adayım' diyemedi.
KILIÇDAROĞLU ÖNCE YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU DEVRE DIŞI BIRAKTI
Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu 'bir dönem daha devam etmeliler' diyerek CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstüne çizdi. Meral Akşener'in 'Başbakan olacağım' söylemiyle vites yükselten Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta aday olacağının sinyalini verdi.
Seçimi HDP'nin desteği olmadan kazanamayacağını bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile gizli pazarlıklara tutuşunca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener anket oyunlarıyla elini güçlendirmek için hamle yaptı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 6'LIYA ŞANTAJ
PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da 6'lı masaya şantaj yaparak, "İstediğimiz isim aday olmazsa ben aday olurum" çıkışıyla masaya açık bir mesaj verdi.
KULİSLERDEN SON BOMBA
Yaşanan adaylık savaşında çevirdiği tüm pazarlıklara rağmen karşılık bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset gündemini sallayacak bir karar almak üzere olduğu öğrenildi.