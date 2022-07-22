6'lı masada aday depremi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediği toplantı ertelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak ortaklarına baskı kurmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması 'altılı masadaki' krizin daha da derinleşmesine neden oldu.
İttifak ortaklarını ikna edebilmek maksadıyla yoğun çaba harcayan CHP lideri, 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıyı iple çekiyordu. Ancak toplantının tarihi yaşanan kriz nedeniyle 21 Ağustos olarak değiştirildi.
ADAY KRİZİ DERİNLEŞTİ, TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
Kulislere yansıyan bilgilere göre, toplantının iptal edilmesinin gerekçesi aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi oldu. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği masadaki genel kanı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansının düşük olduğu yönünde.
AKŞENER'İN KURMAYLARI SIK SIK ÇIKIŞLARDA BULUNUYOR
Söz konusu gelişmeler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları akıllara getirdi. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.