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    • 22.07.2022 20:47
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    • 22.07.2022 21:06
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    6'lı masada aday depremi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediği toplantı ertelendi

    6'lı masa ittifakında yeni bir kriz daha patladı. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi. Ortak aday konusunda uzlaşıya varamayan 6'lı masadan çoklu aday formülünün masadan inebileceği öğrenildi.

    6’lı masada aday depremi: Toplantı ertelendi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak ortaklarına baskı kurmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması 'altılı masadaki' krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

    İttifak ortaklarını ikna edebilmek maksadıyla yoğun çaba harcayan CHP lideri, 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıyı iple çekiyordu. Ancak toplantının tarihi yaşanan kriz nedeniyle 21 Ağustos olarak değiştirildi.

    ADAY KRİZİ DERİNLEŞTİ, TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
    Kulislere yansıyan bilgilere göre, toplantının iptal edilmesinin gerekçesi aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi oldu. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği masadaki genel kanı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansının düşük olduğu yönünde.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI SIK SIK ÇIKIŞLARDA BULUNUYOR
    Söz konusu gelişmeler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları akıllara getirdi. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.

        ORTAK ADAYDA UZLAŞMA OLMAZSA ÇOKLU ADAY FORMÜLÜ RAFTAN İNECEK
        Eğer, altılı masa ortak oday üzerinde uzlaşamazsa her parti kendi adayını çıkaracak. Yani ''çoklu aday'' formülü yeniden raftan inecek, seçim strateji sil baştan ele alınacak.
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        6’lı masada aday depremi: Toplantı ertelendi
        Haberler Güncel 6'lı masada aday depremi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediği toplantı ertelendi
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