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    • 23.07.2022 14:47
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    • 23.07.2022 15:02
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    Ekşi Sözlük'te AK Partili yazarlara operasyon: Site CHP'nin özerk bölgesi haline geldi!

    Son dakika haberi! İnternet ortamında dolaşan çok sayıda yalan ve provakatif bilginin kaynağı olan Ekşi Sözlük, adeta algı operasyonu merkezine dönüşmüş durumda. Son olarak AK Partili hesapların susturulmasıyla ilgili Ekşi Sözlük'teki hesabından bir açıklama yapan 'poker player' isimli kullanıcı yazarlığı bıraktığını belirterek sitenin CHP'nin özerk bölgesi haline geldiğini belirtti.

    takvim.com.tr
    Ekşi Sözlük’te AK Partili yazarlara operasyon

    İnternet ortamında dolaşan çok sayıda yalan ve provakatif bilginin kaynağı olan Ekşi Sözlük, adeta algı operasyonu merkezine dönüşmüş durumda. Sözde ifade özgürlüğünün destekçisi platformda farklı seslere tahammül sıfır düzeyinde. Muhalif hesapların organize hareketinin görmezden gelindiği sitede, AK Parti'ye yakın yazarlar hiçbir gerekçe gösterilmeksizin toplu şekilde susturuldu.


    CHP'NİN ÖZERK BÖLGESİ EKŞİ SÖZLÜK
    Konuyla ilgili Ekşi Sözlük'teki hesabından bir açıklama yapan 'poker player' isimli kullanıcı yazarlığı bıraktığını belirterek sitenin CHP'nin özerk bölgesi haline geldiğini belirtti.


    SÖZLÜKTE FAŞİST UYGULAMA YAPANLAR ÜLKEDE DİKTATÖRLÜK OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR
    15 senedir yazarlık yaptığını belirten ve Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un sitede yazan AK Partili yazarlara operasyon yaparak çaylak yaptığını belirten 'poker player' sözlüğün yalnızca radikal muhalefetin fikirlerinin konuşulabildiği bir platforma dönüştürüldüğünü belirtti. 'Poker player' AK Partili yazarlar olarak siteyi terk ettiklerini belirterek, "AK Partililer olarak ekşi sözlük'ü terk ediyoruz. 2022 yılında fikirlerin açıklanmasına getirilen bu ölçekte bir engellemenin siyasi sonuçları olacaktır. Başak Purut da bu bedelden kendisine düşen payı ödeyecektir. Artık sözlükte bir AK Partili tek kelime bile yazamıyor. Bu faşist uygulamanın sahipleri de ülkede diktatörlük olduğunu iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

    'MÜLTECİLERE OY KULLANMA HAKKI' YALANI
    Twitter'da Abese İrca isimli kullanıcı AK Parti aleyinde yürütülen algı operasyonunu ve buna karşı doğru bilgiler paylaşan yazarların nasıl susturulduğunu detaylarıyla paylaştı.

        Abese İrca'nın paylaştığı detaylar şöyle:
        Sizden bu durumu elinizden geldiğince duyurmanızı rica ediyorum. Ekşi Sözlük bugün Ak Partili yazarların tamamını topluca susturdu. Şu anda Ekşi Sözlük'te yazabilen tek bir Ak Partili bile yok. Peki ama neden bugün? Çünkü Ekşi Sözlük'te bugün birden çok algı operasyonu yapılıyor.

        İlk algı operasyonu 'oy verecek seçmenlerin bilgilendirilmesi amacıyla' daha önceden hazırlanan bir videoya Arapça seslendirme yapılarak, Suriyeli mültecilere oy verme hakkı tanındığı yönündeki çalışmaydı.

        Bu konudaki detayları şu şekilde paylaşıyor:
        Bunlardan birincisi sosyal medyada Arapça hazırlanmış bir oy verme tarifi içeren video üzerinden milyonlarca Suriyelinin seçmen olarak kaydedildiği yalanı. Ak Partili yazarlar bu yalanın önüne geçince toplu halde susturuldular. Şu an bu iftira bütün hızıyla yayılıyor.

        Sözlükte hızlanan şişirilen bu kampanyanın, yalanlanması için doğru bilgileri paylaşan yazarlar susturulurken, algı operasyonu kaldığı yerden devam etti.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR
            İkinci operasyonda ise doğrudan Başkan Erdoğan hedef alındı. Erdoğan'ın gözlüğünün fiyatının 60 bin lira olduğuna dair yalan bilgiyi hararetle gündeme taşıyan Ekşi Sözlük yönetimi, doğru bilgi paylaşan yazarları anında susturdu.

            Operasyon sırasında adeta gözü dönen yazarlar, Başkan Erdoğan'ı hedef alan hakaret ve çirkin sözler söylemekten çekinmeyecek kadar zıvanadan çıktı.

            Operasyonu ifşa eden yazar yalana karşı harekete geçenleri susturulduğu belireterek, "İkincisi ise Erdoğan'ın 60 bin tl'lik güneş gözlüğü taktığına dair tamamen yalan ve iftiradan oluşan bir algı operasyonu. Durumun tamamen Chp trollerinin yalanı olduğunun belgeleriyle ispatlanmasının ardından sözlük harekete geçti ve bu yalana karşı yazılan bütün entryleri sildi." dedi.

                Abese İrca infiale neden olan yalanını ardından başlayan hakaret dalgasına dikkat çekerek, "Bu yalan öyle büyük bir infial oluşturdu ki Recep Tayyip Erdoğan başlığına iki gün içinde yüzlerce küfür ve hakaret entrysi girildi. Ekşi Sözlük organize şekilde cumhurbaşkanına iftira atıyor ve yalanı ortaya koyan bütün yazarları susturuyor." ifadelerini kullandı.

                AK Partili yazarların susturulduğunu belirten yazar, "Sözlükte zaten azınlık durumunda olan Ak Partili yazarların tamamı susturulmuş durumda. 100'e yakın hesap askıya alındı. Chp'nin operasyonlarına cevap verebilecek hiç kimse bırakılmadı ve arka arkaya yeni yalan ve iftiralar gündeme sokuluyor." dedi.

                'BÜYÜK ALGI OPERASYONU'NA HAZIRLANYORLAR
                Yürütülen çirkin kampanyayı detaylarıyla ifşa eden 'Abese İrca' en son bu kadar geniş kapsamlı bir susturma operasyonun 17-25 Aralık kumpası sırasında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Böyle bir operasyon en son 17-25 Aralık Fetö kumpası döneminde yapılmıştı. O dönemde Fetö iddialarına cevap verilememesi için Ekşi Sözlük bütün Ak Partili yazarları aynı anda uçurmuş ve yalanların rahat şekilde yayılabilmesini sağlamıştı" cümlerlerini kullandı.

                    FETÖ tarafından dolaşıma sokulan 'Mavi Otobüs' belgeselinin gündemde tutulduğunu belirten yazar, muhtemel yeni ve büyük bir algı operasyonun hazırlandı uyarısında bulunarak, "Son bir haftadır Ekşi Sözlük'te darbeci Fetöcülerin hazırladığı Mavi Otobüs belgeseli üzerinden muazzam bir algı operasyonu yürütülürken 15 Temmuz Fetö darbe girişiminin de Ak Parti tarafından organize edildiği yalanı ciddi şekilde yayılmaya çalışılıyor." dedi.

                    "Sözlük her zaman Chp'nin kalesi olmuştur ama şu an yaşananlar sözlüğün doğal akışının dışına çıktığını Chp aleyhindeki hiçbir şeye müsamaha gösterilmeyen yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Her ay 105 milyon defa tıklanan bu platform büyük bir algı operasyonuna hazırlanıyor." diyen Abese Rica büyük bir algı operasyonunun hazırlandığına vurgu yaparak, "Altı senenin ardından Fetöcüler Ekşi Sözlük'te yine açıktan propaganda yapmaya başladılar ve önlerindeki bütün engeller kaldırıldı. Muhtemelen yakın başlaması planlanan çok daha büyük bir algı operasyonunun ön çalışması yapılıyor. Onlara dur diyecek kimseyi bırakmadılar. ve nitekim Chp ve Fetö operasyonları başladı. Tamamen fake olan Arapça oy verme videosuna dair pek çok başlık açılarak video yayılmaya çalışılıyor. Bunu engelleyebilecek kimse yok, gözümüzün önünde oluyor her şey..." dedi.

                    AK Parti'ye yakın yazarların da susturulduğuna işaret eden 'Abese İrca', Ekşi Sözlük yönetimini durduracak kimsenin kalmadığını söyledi.

                    GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN ÇAĞRISI
                    Deşifre edilen algı operasyonu sosyal medya kullancılarını da öfkelendirdi. Ekşi Sözlük yönetimine tepkilerini dile getiren kullanıcılar, devlet kurumları ve hukukun harekete geçerek gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

                    Kullancılardan bazılarının tepkileri şu şekilde:

                        Ekşi Sözlük bir çukurdur, terörist yuvasıdır!

                        'Bunlara bu ülkenin hukuk devleti olduğunu ne zaman göstereceksiniz'

                        Sosyal medya platformu değil operasyon merkezi.
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                            Haberler Güncel Ekşi Sözlük'te AK Partili yazarlara operasyon: Site CHP'nin özerk bölgesi haline geldi!
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