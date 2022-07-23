Ekşi Sözlük'te AK Partili yazarlara operasyon: Site CHP'nin özerk bölgesi haline geldi!

İnternet ortamında dolaşan çok sayıda yalan ve provakatif bilginin kaynağı olan Ekşi Sözlük, adeta algı operasyonu merkezine dönüşmüş durumda. Sözde ifade özgürlüğünün destekçisi platformda farklı seslere tahammül sıfır düzeyinde. Muhalif hesapların organize hareketinin görmezden gelindiği sitede, AK Parti'ye yakın yazarlar hiçbir gerekçe gösterilmeksizin toplu şekilde susturuldu.
CHP'NİN ÖZERK BÖLGESİ EKŞİ SÖZLÜK
Konuyla ilgili Ekşi Sözlük'teki hesabından bir açıklama yapan 'poker player' isimli kullanıcı yazarlığı bıraktığını belirterek sitenin CHP'nin özerk bölgesi haline geldiğini belirtti.
SÖZLÜKTE FAŞİST UYGULAMA YAPANLAR ÜLKEDE DİKTATÖRLÜK OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR
15 senedir yazarlık yaptığını belirten ve Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un sitede yazan AK Partili yazarlara operasyon yaparak çaylak yaptığını belirten 'poker player' sözlüğün yalnızca radikal muhalefetin fikirlerinin konuşulabildiği bir platforma dönüştürüldüğünü belirtti. 'Poker player' AK Partili yazarlar olarak siteyi terk ettiklerini belirterek, "AK Partililer olarak ekşi sözlük'ü terk ediyoruz. 2022 yılında fikirlerin açıklanmasına getirilen bu ölçekte bir engellemenin siyasi sonuçları olacaktır. Başak Purut da bu bedelden kendisine düşen payı ödeyecektir. Artık sözlükte bir AK Partili tek kelime bile yazamıyor. Bu faşist uygulamanın sahipleri de ülkede diktatörlük olduğunu iddia ediyor." ifadelerini kullandı.
'MÜLTECİLERE OY KULLANMA HAKKI' YALANI
Twitter'da Abese İrca isimli kullanıcı AK Parti aleyinde yürütülen algı operasyonunu ve buna karşı doğru bilgiler paylaşan yazarların nasıl susturulduğunu detaylarıyla paylaştı.