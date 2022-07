Ekşi Sözlük'te AK Partili yazarlara operasyon: Site CHP'nin özerk bölgesi haline geldi!

"Sözlük her zaman Chp'nin kalesi olmuştur ama şu an yaşananlar sözlüğün doğal akışının dışına çıktığını Chp aleyhindeki hiçbir şeye müsamaha gösterilmeyen yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Her ay 105 milyon defa tıklanan bu platform büyük bir algı operasyonuna hazırlanıyor." diyen Abese Rica büyük bir algı operasyonunun hazırlandığına vurgu yaparak, "Altı senenin ardından Fetöcüler Ekşi Sözlük'te yine açıktan propaganda yapmaya başladılar ve önlerindeki bütün engeller kaldırıldı. Muhtemelen yakın başlaması planlanan çok daha büyük bir algı operasyonunun ön çalışması yapılıyor. Onlara dur diyecek kimseyi bırakmadılar. ve nitekim Chp ve Fetö operasyonları başladı. Tamamen fake olan Arapça oy verme videosuna dair pek çok başlık açılarak video yayılmaya çalışılıyor. Bunu engelleyebilecek kimse yok, gözümüzün önünde oluyor her şey..." dedi.