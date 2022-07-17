'Ekşi' operasyon: AK Parti'ye destek veren hesaplar susturuldu

İnternet ortamında dolaşan çok sayıda yalan ve provakatif bilginin kaynağına dönüşen Ekşi Sözlük, adeta algı operasyonu merkezine dönüşmüş durumda. Sözde ifade özgürlüğünün destekçisi platformda farklı seslere tahammül sıfır düzeyinde. Muhalif hesapların organize hareketinin görmezden gelindiği sitede, AK Parti'ye yakın yazarlar hiçbir gerekçe gösterilmeksizin toplu şekilde susturuldu.

'MÜLTECİLERE OY KULLANMA HAKKI' YALANI

Twitter'da Abese İrca isimli kullanıcı AK Parti aleyinde yürütülen algı operasyonunu ve buna karşı doğru bilgiler paylaşan yazarların nasıl susturulduğunu detaylarıyla paylaştı.