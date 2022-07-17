'Ekşi' operasyon: AK Parti'ye destek veren hesaplar susturuldu

İnternet ortamında dolaşan çok sayıda yalan ve provakatif bilginin kaynağına dönüşen Ekşi Sözlük, adeta algı operasyonu merkezine dönüşmüş durumda. Sözde ifade özgürlüğünün destekçisi platformda farklı seslere tahammül sıfır düzeyinde. Muhalif hesapların organize hareketinin görmezden gelindiği sitede, AK Parti'ye yakın yazarlar hiçbir gerekçe gösterilmeksizin toplu şekilde susturuldu.
'MÜLTECİLERE OY KULLANMA HAKKI' YALANI
Twitter'da Abese İrca isimli kullanıcı AK Parti aleyinde yürütülen algı operasyonunu ve buna karşı doğru bilgiler paylaşan yazarların nasıl susturulduğunu detaylarıyla paylaştı.
İlk algı operasyonu 'oy verecek seçmenlerin bilgilendirilmesi amacıyla' daha önceden hazırlanan bir videoya Arapça seslendirme yapılarak, Suriyeli mültecilere oy verme hakkı tanındığı yönündeki çalışmaydı.
Sözlükte hızlanan şişirilen bu kampanyanın, yalanlanması için doğru bilgileri paylaşan yazarlar susturulurken, algı operasyonu kaldığı yerden devam etti.