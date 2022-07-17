Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2022 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 11:46
    ABONE OL

    'Ekşi' operasyon: AK Parti'ye destek veren hesaplar susturuldu

    İnternette yürütülen algı operasyonularının ve provakatif yalan haberlerin kaynağı olan Ekşi Sözlük, farklı seslere tahammülsüzlüğüyle bir kez daha gündemde. AK Parti'ye destek veren hesapları bir anda devre dışı bırakan Ekşi Sözlük yönetiminin kirli operAsyonu, bir sözlük yazarı tarafından Twitter'da detaylarıyla ifşa edildi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’ye destek veren hesaplara ’Ekşi’ operasyon

    İnternet ortamında dolaşan çok sayıda yalan ve provakatif bilginin kaynağına dönüşen Ekşi Sözlük, adeta algı operasyonu merkezine dönüşmüş durumda. Sözde ifade özgürlüğünün destekçisi platformda farklı seslere tahammül sıfır düzeyinde. Muhalif hesapların organize hareketinin görmezden gelindiği sitede, AK Parti'ye yakın yazarlar hiçbir gerekçe gösterilmeksizin toplu şekilde susturuldu.

    'MÜLTECİLERE OY KULLANMA HAKKI' YALANI
    Twitter'da Abese İrca isimli kullanıcı AK Parti aleyinde yürütülen algı operasyonunu ve buna karşı doğru bilgiler paylaşan yazarların nasıl susturulduğunu detaylarıyla paylaştı.

    İlk algı operasyonu 'oy verecek seçmenlerin bilgilendirilmesi amacıyla' daha önceden hazırlanan bir videoya Arapça seslendirme yapılarak, Suriyeli mültecilere oy verme hakkı tanındığı yönündeki çalışmaydı.

    Sözlükte hızlanan şişirilen bu kampanyanın, yalanlanması için doğru bilgileri paylaşan yazarlar susturulurken, algı operasyonu kaldığı yerden devam etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR
        İkinci operasyonda ise doğrudan Başkan Erdoğan hedef alındı. Erdoğan'ın gözlüğünün fiyatının 60 bin lira olduğuna dair yalan bilgiyi hararetle gündeme taşıyan Ekşi Sözlük yönetimi, doğru bilgi paylaşan yazarları anında susturdu.

        Operasyon sırasında adeta gözü dönen yazarlar, Başkan Erdoğan'ı hedef alan hakaret ve çirkin sözler söylemekten çekinmeyecek kadar zıvanadan çıktı.

        'BÜYÜK ALGI OPERASYONU'NA HAZIRLANYORLAR
        Yürütülen çirkin kampanyayı detaylarıyla ifşa eden 'Abese İrca' en son bu kadar geniş kapsamlı bir susturma operasyonun 17-25 Aralık kumpası sırasında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

            FETÖ tarafından dolaşıma sokulan 'Mavi Otobüs' belgeselinin gündemde tutulduğunu belirten yazar, muhtemel yeni ve büyük bir algı operasyonun hazırlandı uyarısında bulundu.

            AK Parti yakın yazarların da susturulduğuna işaret eden 'Abese İrca', Ekşi Sözlük yönetimini durduracak kimsenin kalmadığını söyledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ’15 Temmuz ile 11 Eylül aynı’
            Haberler Güncel 'Ekşi' operasyon: AK Parti'ye destek veren hesaplar susturuldu
                SON DAKİKA