Muhalefetin hazmedemediği Avrupa'nın kabullendiği gerçek: Küresel oyun kurucu Türkiye

DEVLERİN KARŞINA YENİ RAKİP

Bu çarpıcı sözleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, en azılı Türkiye muarızı yabancı analistlerin dahi kabul ettiği gerçeğin son on yılda Türkiye'nin küresel çapta nüfuzunu ve gücünü katbekat artırdığı ve yüz yıllardır hegemoni kurmuş ABD, Fransa veya Britanya gibi devletlerin karşısına rakip olarak çıkacak seviyeye yaklaştığını ifade etti.