Muhalefetin hazmedemediği Avrupa'nın kabullendiği gerçek: Küresel oyun kurucu Türkiye

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde küresel oyun kurucu rolüyle Afrika'dan Balkanlara, Güneydoğu Asya'dan Latin Amerika'ya nüfuzunu artırmaya devam ediyor.
Artan nüfuzu ve liderlik potansiyeli dünyanın da merceği altında olan Türkiye'nin rolü artık herkes tarafından kabul görüyor.
RUSYA VE ÇİN'İN YANINA YAZDI
Durumu kabul eden isimlerden biri de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell. Borrell, Rusya ve Çin gibi iki devle birlikte değerlendirdiği Türkiye'nin ortak üç özelliğinin bulunduğunu vurguladı.
Borrell, "Dışarıda egemen ve içeride otoriter oluyorlar, herhangi dış bakıştan korunması gereken nüfuz alanları oluşturmayı amaçlıyorlar ve küresel oyunun kurallarını değiştirmek istiyorlar; çünkü dünyadaki güç dağılımının artık onların kendi doğduğu dönemle hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullanıyor.