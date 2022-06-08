Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener arasında savaş kızıştı! Takvim.com.tr yazmıştı: İYİ Parti'nin anket planı pazarlığı alevlendirdi

2023 seçimlerine doğru adım adım yaklaşılırken, 6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan oyunlar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ekarte ederek CHP'nin adayı olarak masaya oturmanın savaşını veren Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti cephesinden gelen "kazanamazsın" mesajlarıyla adeta şoka girmişti. Daha önce "Ben başbakan olacağım" diyerek cumhurbaşkanı adayı olmayacağının sinyalini veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde anket oyunlarıyla parlatılması Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki kavganın daha da alevlenmesini sağladı. Eli güçlenen Akşener, Kılıçdaroğlu'nu pazarlık masasına çekti.
AKŞENER ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Takvim.com.tr geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiyormuş gibi davranıyor ama masadaki yüzde 1'lik partilerle bir tutulmayı da kabul etmiyor. Başbakanlık sistemine geçiş için CHP liderinden takvim istediği belirtiliyor. Akşener herkesin kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesine de sıcak bakmıyor. Bu durumda CHP'nin gerisinde kalacağını biliyor ve milletvekili de olamayacağı için partide kontrolü kaybedeceğini düşünüyor. Kafasındaki senaryonun 6'lı masanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermemesi ve kendi isminin öne çıkması olarak görülüyor. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olamasa dahi parlamenter sisteme geçişte başbakanlık koltuğunu kimseye kaptırmak istemiyor.
İYİ PARTİ BOMBAYI PATLATTI: KILIÇDAROĞLU ÜMİT VERMİYOR
Bu gelişmelerle birlikte İYİ Parti içerisindeki isimler de Akşener'in kafasındaki planı uygulayabilmesi için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan açıklamalar yapıyor. Son olarak İYİ Partinin önde gelen isimlerinden biri Kılıçdaroğlu'nun 3 Temmuz'da yapılacak toplantıda adaylığını ilan edeceğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu adaylık dayatmasına karşı 'kazanamazsın' çıkışını yaptı.
İYİ Parti cephesinden CHP'ye yakın İsmail Saymaz'a yapılan açıklamada "Bizde Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen yok. Kendi aramızda konuşuyoruz; hiçbirimiz kötü demiyoruz. Şansı olsa hepimiz destekleyeceğiz. O ümidi vermiyor." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'kırmızı ışık' yakıldı.