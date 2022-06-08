Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener arasında savaş kızıştı! Takvim.com.tr yazmıştı: İYİ Parti'nin anket planı pazarlığı alevlendirdi

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU PAZARLIK MASASINA ÇEKTİ

Bu gelişmelerle birlikte kafasındaki planı uygulamaya geçiren Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştırdı. Erdoğan'ın karşısına 6'lı masanın desteğini alarak tek aday olarak çıkmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, Akşener'in hamlelerinin ardından pazarlık masasına oturmak zorunda kaldı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi de ikili arasında başlayan pazarlıkları köşesine taşıdı. Selvi, pazarlıklarda Akşener'in elinin güçlendiğine dikkat çekerek "Bu düğümü Meral Akşener çözecek." dedi.

İşte Selvi'nin yazısı

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Gelinen aşamada cumhurbaşkanı adaylığı, çoklu aday mı tek/ortak aday mı konusunda düğümlenmiş durumda.

Bu çok önemli bir nokta. Çok kritik bir aşama. Muhalefet açısından bir anlamda varlık ya da yokluk konusu. Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!" dediği gibi.

O derecede hayati bir konu haline gelmiş durumda.

Çünkü CHP'de 'Eğer çoklu aday çıkarırsak seçimi kaybederiz ama ortak aday çıkarırsak seçimi kazanırız' görüşü hâkim.

Bu düğümü ise Kılıçdaroğlu ile Akşener, iki lider çözecek.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMAYACAK

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, Kurban Bayramı'ndan önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının yararlı olacağını savunuyor.

İki amaçları var.

1- Kasım ayında erken seçim olacağına inanıyorlar.

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin üstünün tamamen çizilmesi ve bu süre zarfında kitlelerin Kılıçdaroğlu ismine alıştırılması için istiyorlar.

6'lı masa 3 Temmuz'da Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanacağı için Kılıçdaroğlu'nun o gün liderlere adaylığını önermesini savunuyorlar. Ama Kılıçdaroğlu o kanaatte değil.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMAYACAK

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok kararlı. Hem de hiç olmadığı kadar. İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin geri plana düşmesi nedeniyle de çok umutlu. Ancak seçim kararı alınmadan 6'lı masaya ismini dayatmasının bir çatlamaya neden olacağını düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun öncelikli hedefi 6'lı masayı bir arada tutmak, ikinci amacı ise 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak. Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz'daki yemekte cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirmeyecek. Seçim kararı alınıp 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığında CHP'nin adayı olarak masaya oturmayı amaçlıyor. Tabii bu sürede şartları olgunlaştıracak. Ama iddiasını daha ileriye taşıyacak.