Akşener - Kılıçdaroğlu savaşı kızıştı... İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na veto: Ümit vermiyor

Millet İttifakı'nın içine düştüğü adaylık kavgasında ringe her hafta yeni isimler çıkıyor.
HDP'nin dışardan desteklediği aşikar olan 6'lı masanın sandalyede oturan isimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday açıklayamazken her toplantı sonucu farklı bir kriz patlak veriyor.
KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARINI OYUN DIŞINA İTTİ
Masa aday belirleyemezken CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında savaş sürüyor.
Savaşa hızlı bir girişi yapan isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Daha önce "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakan olacağım" diyen ve Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını yarışın dışına iterek atağa geçmesi sonrası oyuna dahil olmak için ilginç hamleler yapmaya başladı.
KULİSLERİ YAZDIK: AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Takvim.com.tr geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.