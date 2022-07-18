MİLYONLARI ÜZEN OLAY! İstanbulkart'a %100 zam! 18 Temmuz 2022 Güncel İstanbulkart fiyatları!

İstanbulkart'a zam geldiğinin belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 18 Temmuz güncel İstanbulkart fiyatları ve konu hakkında detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.
18 TEMMUZ 2022 İSTANBULKART ZAMLANDI MI?
İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.
İSTANBULKART 2022 FİYATLARI NE KADAR?
Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.
Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.
Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.
Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.
Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.
Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.