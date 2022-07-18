MİLYONLARI ÜZEN OLAY! İstanbulkart'a %100 zam! 18 Temmuz 2022 Güncel İstanbulkart fiyatları!

İstanbulkart'a zam geldiğinin belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 18 Temmuz güncel İstanbulkart fiyatları ve konu hakkında detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

18 TEMMUZ 2022 İSTANBULKART ZAMLANDI MI?

İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.