Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte Kabine Toplantısı kararları ve konuları...

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, KYK borcu olanlar başta olmak üzere milyonların gündeminde yer alıyor. Belirli aralıklarla yapılan Kabine Toplantısı'nda KYK borcu düzenlemeleri ele alınacak. 18 Temmuz kabine toplantısı saat kaçta sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.