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    • Haberler
    • 18.07.2022 11:45
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    • 18.07.2022 11:45
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    Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte Kabine Toplantısı kararları ve konuları...

    Kabine Toplantısı’nın tarihi milyonların gündeminde yer alıyor. Toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bu hafta yapılacak olan toplantıda KYK borçlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte Kabine Toplantısı kararları ve konuları...

    Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, KYK borcu olanlar başta olmak üzere milyonların gündeminde yer alıyor. Belirli aralıklarla yapılan Kabine Toplantısı'nda KYK borcu düzenlemeleri ele alınacak. 18 Temmuz kabine toplantısı saat kaçta sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    En son 27 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi olmuştu. Bir sonraki toplantıda da ekonomi başta olmak üzere Türkiye gündemine dair konular görüşülecek. Kabine Toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre toplantı saat 14:00'da başlayacak.

    KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler 18 Temmuz'da yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

        KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

        KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler kabine toplantısına çevrildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları yarınki kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.
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        KYK borcu faizleri silinecek mi?
        Haberler Haberler Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte Kabine Toplantısı kararları ve konuları...
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