İstanbul sağanak yağış ile kabusu yaşarken, uyarılara kulak asmayan Ekrem İmamoğlu Fethiye’de tatil yaptı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı sağanak, yurdu esir aldı. Özellikle Batı bölgelerinde etkisini artıran yağmur, taşkınlara yol açtı. Mega kent İstanbul'da da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Esenyurt, Sarıyer, Eyüpsultan ve Beykoz başta olmak üzere çok sayıda ilçe sular altında kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hemen afet bölgelerine ulaştı. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Vali Yerlikaya, 797 su baskını ihbarı yapıldığını, 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrikanın baskınından etkilendiğini açıkladı. Bakan Soylu ise "Evleri su basanlara 5'er bin TL, iş yerleri su basanlara 10'ar bin TL'lik yardım yapılacak" ifadesini kullandı. Gözler ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak o, yine şaşırtmadı! Mega kenti sel alırken Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.