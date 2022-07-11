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    İstanbul sağanak yağış ile kabusu yaşarken, uyarılara kulak asmayan Ekrem İmamoğlu Fethiye’de tatil yaptı

    Meteoroloji günler öncesinden uyardı. AFAD, uyarı mesajları attı! Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hiçbirini umursamadı! İstanbul, sağanak yağış nedeniyle kabusu yaşarken Fethiye’de tatil yaptı. Sosyal medya yıkıldı: Krizi tatile çeviren adam!

    Barış Savaş
    ’Islan’bul!

    Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı sağanak, yurdu esir aldı. Özellikle Batı bölgelerinde etkisini artıran yağmur, taşkınlara yol açtı. Mega kent İstanbul'da da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Esenyurt, Sarıyer, Eyüpsultan ve Beykoz başta olmak üzere çok sayıda ilçe sular altında kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hemen afet bölgelerine ulaştı. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Vali Yerlikaya, 797 su baskını ihbarı yapıldığını, 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrikanın baskınından etkilendiğini açıkladı. Bakan Soylu ise "Evleri su basanlara 5'er bin TL, iş yerleri su basanlara 10'ar bin TL'lik yardım yapılacak" ifadesini kullandı. Gözler ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak o, yine şaşırtmadı! Mega kenti sel alırken Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.



    O BUNU HEP YAPIYOR
    İstanbullu afeti yaşarken İBB başkanının yaptığı tatiller şöyle sıralandı:
    17 AĞUSTOS 2019: İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle pek çok ilçe sular altında kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıktı. Tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip soluğu İstanbul'da aldı! İncelemelerin ardından ilk uçakla Bodrum'a dönüş yaptı!



    24 OCAK 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgeye gitti. 20 dakika inceleme yaptıktan sonra ailesiyle birlikte kış tatili için Palandöken'e gitti...



        24 OCAK 2022 : Haftalar öncesinden uyarısı yapılan kar yağışı, şehri esir aldı. Yollar kapandı! Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı ise o saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la birlikte Sarıyer'deki lüks bir balıkçıdaydı!



        Tepkiler üzerine Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı. Tatile gittiğini yalanlamadı. "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim" ifadesini kullandı.



        Şiddetli sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler, dün gün boyu temizlik çalışması yaptı.



            Vatandaşlar, evlerini basan suyu tahliye etmek için saatlerce mücadele etti.



            Evleri su basan vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak.



            DEVLET GÖREV BAŞINDA
            İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yağmurdan etkilenen ilçeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

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            ’Islan’bul!
            Haberler Güncel İstanbul sağanak yağış ile kabusu yaşarken, uyarılara kulak asmayan Ekrem İmamoğlu Fethiye’de tatil yaptı
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