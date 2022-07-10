Türkiye hava trafiğinde zirveye oynuyor! “Antalya Havalimanı’nda bin 34 uçak trafiği ile rekor tazelendi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte havalimanlarında da hareketliliğin arttığını belirtti. Turizm merkezinde yer alan Antalya Havalimanı'nda da turist yoğunluğunun yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu" dedi.