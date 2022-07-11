HDP'li Songül Çetin’in kaçış planı ortaya çıktı! Firar etmek istedi Yunan polisine 350 bin lira kaptırdı

Ulaşılan bilgilere göre kaçış planı şöyle gelişti. Konya HDP İl Eşbaşkanı Songül Çetin ile HDP Selçuklu ilçe teşkilatı çalışanı Erol A. hakkında Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Songül Çetin yakalama kararı çıktıktan sonra kaçış planı yaptı. Çetin Konya'daki bir bankadan 350 bin lira kredi çekti. Çektiği kredinin 300 bin lirasını 17 bin Euro'ya dönüştüren Çetin, Erol A. ile birlikte Yunanistan'a kaçmak için harekete geçti.