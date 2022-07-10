İstanbul selle boğuşuyor Ekrem İmamoğlu keyif çatıyor! İBB Başkanı'nın dudak uçuklatan tatili





İBB Başkanın tatil için gittiği otel odalarının fiyatları şu şekilde:

Doğa manzaralı Garden Suite odası gecelik fiyatı 590 Euro (10 bin 378 TL)

Deniz manzaralı Infinity Suite odası gecelik fiyatı 650 Euro (11 bin 433,5 TL)

İnfitiy Delux Odası gecelik fiyatı Bin 110 Euro (19 bin 525 TL)

Kendisine ait özel bir deniz alanı olan Özel Suite olan Superior Suite Bin 420 Euro (24 bin 978 TL)