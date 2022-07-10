İstanbul selle boğuşuyor Ekrem İmamoğlu keyif çatıyor! İBB Başkanı'nın dudak uçuklatan tatili

İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti. Kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya felaketin hemen ardından soluğu sel bölgesinde aldı. Soylu ve Yerlikaya, vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tüm zararların eksiksiz karşılanacağını belirtildi.
23 Haziran 2020'de aynı bölgede bir kişinin öldüğü sel felaketi daha yaşanmıştı. Benzer sahneler ortaya çıktığı bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara sorunun çözüleceği sözünü vermişti. İki yıl geçmesine rağmen sorunun çözülemediği görüldü.
Bunun yanı sıra, benzer olaylarda tatilde olduğu gerekçesiyle eleştirilen İmamoğlu, yeniden ortada yoktu. İmamoğlu'nun ise Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tatil köyü olan Faralya'da Kızılcakaya Mevkii'nde bulunan özel bir otelde kaldığı ortaya çıktı.