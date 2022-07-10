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    • Güncel
    • 10.07.2022 21:59
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    • 10.07.2022 21:59
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    İstanbul selle boğuşuyor Ekrem İmamoğlu keyif çatıyor! İBB Başkanı'nın dudak uçuklatan tatili

    Son dakika haberi | İstanbul sel felaketiyle boğuşurken, görevinin başında olması gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de özel bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kaldığı otelin özel bir otel olduğu ve gecelik fiyatının 24 bin 978 lira olduğu öğrenildi.

    İmamoğlu’nun dudak uçuklatan tatili

    İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti. Kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya felaketin hemen ardından soluğu sel bölgesinde aldı. Soylu ve Yerlikaya, vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tüm zararların eksiksiz karşılanacağını belirtildi.



    23 Haziran 2020'de aynı bölgede bir kişinin öldüğü sel felaketi daha yaşanmıştı. Benzer sahneler ortaya çıktığı bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara sorunun çözüleceği sözünü vermişti. İki yıl geçmesine rağmen sorunun çözülemediği görüldü.

    Bunun yanı sıra, benzer olaylarda tatilde olduğu gerekçesiyle eleştirilen İmamoğlu, yeniden ortada yoktu. İmamoğlu'nun ise Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tatil köyü olan Faralya'da Kızılcakaya Mevkii'nde bulunan özel bir otelde kaldığı ortaya çıktı.



        KALDIĞI OTELİN GECELİK ODA FİYATLARI
        İmamoğlu'nun kaldığı özel otelin günlük fiyatları ise dikkat çekti. Otelin 2 kişilik en düşük fiyatlı odası 590 Euro (10 bin 378 TL), otelin en yüksek fiyatlı odası bin 420 Euro (24 bin 978 TL) olduğu öğrenildi.



        İBB Başkanın tatil için gittiği otel odalarının fiyatları şu şekilde:
        Doğa manzaralı Garden Suite odası gecelik fiyatı 590 Euro (10 bin 378 TL)
        Deniz manzaralı Infinity Suite odası gecelik fiyatı 650 Euro (11 bin 433,5 TL)
        İnfitiy Delux Odası gecelik fiyatı Bin 110 Euro (19 bin 525 TL)
        Kendisine ait özel bir deniz alanı olan Özel Suite olan Superior Suite Bin 420 Euro (24 bin 978 TL)
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        Haberler Güncel İstanbul selle boğuşuyor Ekrem İmamoğlu keyif çatıyor! İBB Başkanı'nın dudak uçuklatan tatili
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