15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın babasından 6'lı masaya tepki: Başa gelseler FETÖ’cü hainlere ‘kahraman’ derler

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Muhammet Yalçın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere direnmek için 4 arkadaşıyla birlikte Külliye'nin önüne gitti. Darbecilerin, Külliye'yi ateş altına aldığı sırada kendisini arayan babasına, "Vatanı bu hainlere bırakmayacağız" diyen Muhammet saniyeler sonra daha 22 yaşındayken şehit düştü. Şehidin babası Selahattin Yalçın kalkışmanın 6'ncı yıldönümü yaklaşırken duygularını anlattı. Yalçın, FETÖ güzellemesi yapanları Meclis çatısı altında VIP ağırlayan, onları kucaklayan altılı masaya da tepki gösterdi:
TÜRKİYE KURTULUŞ SAVAŞI VEREREK UÇURUMUN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ: Muhammet "Baba ben şehit olacağım. Elime fırsat geçerse bu ülkenin gidişatını değiştireceğim" dedi. 15 Temmuz bir kurtuluş savaşıdır. Türkiye bir uçuruma girdi ve uçurumun eşiğinden döndü. O gün herkes meydanlara çıktı. 'Niye çıktılar, çıkmasalardı ölmezlerdi' diyorlar. Çıkmasaydı seni başkası yönetirdi. Ülkemiz paramparça olurdu, Suriye gibi olurduk. Biz bunu insanlara anlatamıyoruz.