15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın babasından 6'lı masaya tepki: Başa gelseler FETÖ’cü hainlere ‘kahraman’ derler

KEŞKE ÇIKMASAYDI DEDİĞİM BİR AN BİLE OLMADI: Oğlumla gurur duyuyorum. Önce vatan. Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı görüyoruz. Ülkenin kıymetini bilmiyorlar. Alnımız açık, dimdik ayakta duruyoruz. "Keşke hiç çıkmasaydı" dediğim bir an bile olmadı. Milliyetçi bir çocuktu. O çocuğu evde tutamazsın. Benim oğlum şehit oldu. Yine olsun yine gönderirim. Benim oğlum her gün yaşıyor. Ayette, 'Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır, onlar diridir' diyor.