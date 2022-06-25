15 Temmuz şehidi Kemal Tosun'un eşi Zuhal Tosun: Ölüm FETÖ'cüler için kurtuluş olur, çeksinler!





O gün izinliydi. Camiye namaza gitti. Koşarak eve geldi. Soluk soluğaydı. Eve girmesi ve çıkması 5 dakika sürdü. Bizim için her zaman gittiği gibiydi. İnsanın aklına öyle olumsuz bir şey gelmiyordu. "Güle güle" dedim. "Allah'a ısmarladık" dedi ve gitti. Sadece oğlum "Baba çelik yelek giy" dedi. Son olarak balkondan baktım ona.



Saat 01.00 sularıydı. Kızım Sıla'nın mesajına "İyiyiz merak etmeyin" diye yazdı. 02.30 sularında oğlum gelip, "Anne babam vurulmuş" dedi. 03.00 gibi hastaneye vardık. Eşimin cüzdanıyla bir eşyasını verdiler. Eşimin ekibindeki Özgür'ü gördüm. O içeriye girdi, sonra yanıma geldi, "Durumu ağır" dedi. Bacağından vurulduğunu ve ameliyatın devam ettiğini düşünüyorum. Sonra Özgür'ün telefonu çaldı ve bir şey demeden gitti, ben de arkasından koştum. Bağrışmanın olduğu yere doğru gittim ve kaynım kapıda bayılmıştı. Onları görünce koptu zaten, ondan sonrası yok...