15 Temmuz darbe girişiminde hainlere karşı direnen kahramanlardan biri olan gazi Yahya Tezgelen o geceyi ve sonrasını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) organize ettiği 15 Temmuz darbe girişimini, sokaklara çıkıp gövdelerini hainlerin mermilerine siper ederek bastıran kahramanlar, aradan 6 yıl geçmesine rağmen o gün yaşadıklarını unutamıyor. O kahramanlardan biri de 46 yaşındaki gazi Yahya Tezgelen. Darbe kalkışmasını haber alır almaz soluğu sokakta alan ve Taksim Meydanı'nda darbecilere karşı mücadele ederken onlarca insanla birlikte ayağından vurularak gazi olan Tezgelen, o gece verdikleri mücadeleyi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
AKLIMA MENDERES GELDİ:
Rahmetli babam, 'Adnan Menderes asılmadan önce o zaman İstanbul'un en büyük meydanı Eminönü Meydanı'ydı. Oraya biz 100 kişi toplayabilseydik Adnan Menderes'i asamazlardı' derdi. O gün aklıma hemen o geldi. Koşa koşa dışarı çıktım.
DURUŞU UMUT VERDİ: Taksim Meydanı'na geldiğimizde selalar verilmeye başlandı. "Cumhurbaşkanımız şehit edildi" diye bir haber dolaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Herkes dizlerinin üstüne çöktü, ağlıyordu. Geri dönmek isteyenler oldu, ümit kırılmıştı. O sırada köprüde olan ablam aradı. Ben ağlamaklı ses tonuyla Cumhurbaşkanımızın şehit edildiği haberini ablamla paylaştım. Ablam bana, o haberin doğru olmadığını, Cumhurbaşkanımızın az önce canlı yayına bağlandığını söyledi. Selaların da milleti darbecilerle mücadele etmek üzere sokağa çağırmak için okunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu bize çok büyük bir güven duygusu vermişti.