Yer: Manisa Alaşehir... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü fare gibi saklandığı tarlada paketlendi!

ESNAFA MALZEME GÖNDERİP, PARASINI ÖRGÜTE DAĞITTIRMIŞLAR

İtirafçı olan İ.İ, İstanbul'da esnaf olduğunu, işyerinde satış yapmak için önceden tanıdığı ve FETÖ üyesi olduğunu bildiği kişiden malzeme siparişi verdiği, malzemelerin kendisine gönderildiği ancak parasını yurtdışını göndermek yerine örgüt kuryelerinin kendisinden teslim aldığını anlattı. Bu şekilde örgütün birçok kez para transferi yaptığını anlatan İ.İ., ayrıca yurt dışından gelen turist kafilesi ve Türkiye'de öğrenim görmek amacıyla gelen öğrenci gruplarıyla da yurt örgüt tarafından kendisine gönderilen zarf içerisindeki paraları farklı illerden gelen örgüt kuryelerine teslim ettiğini anlatı.

TRANSFERLERİ YÖNETEN ZANLI DA YAKALANDI

Elde edilen teknik-dijtial deliller ve ifadeler sonrasında polis soruşturmayı genişletti. Üst üste gelen operasyon ve yakalanan paranın dağıtımında çıkan aksaklık nedeniyle halen güncel faaliyet gösteren örgüt mensuplarının tedirgin olduğu ve paranın Ankara'ya getirilmesi ve dağıtımından sorumlu Naci kod adı verilen şüphelinin yurtdışına kaçacağı belirlendi. Ankara ve Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koordineli çalışma sonucunda Naci kod adlı Fatih Erdoğan, yurtdışına kaçacağı malzemeler ile birlikte yakalandı. 2016 yılından itibaren firar olan zanlıyla birlikte 4 bin Euro para ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca zanlının kaçmasına aracılık ettiği değerlendirilen Meteroloji Genel Müdürlüğünden ihraç U.T ve eşi N.T. de gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAN ÇETELE ÇIKTI

Naci kod adlı Fatih Erdoğan'ın birçok kod adı olduğu ve örgüt içerisinde üst düzey görevler yaptığı, en son Naci kod adını kullandığı belirlendi. Zanlıdan ele geçirilen cep telefon cihazları üzerinde yapılan incelemelerde görev yapan bazı TSK personelleri hakkında bilgilerin yer aldığı çizelgelere ulaşıldı. Bu çizelgelerde personelin özel hayatına ilişkin uydurma veya sahte ihbar amaçlı kullanılmış olabileceği değerlendirilen sözde zaaflarına ilişkin bilgiler de çıktı. Şüphelinin dijital materyallerinden elde edilen delillerde örgüt içerisindeki sorumluluk alanları ve para dağıtımı yapılacak örgütsel manada bölgelerin isimlerinin de geçtiği belgelere rastlanıldığı, bu belgeler içerisinde toplam tutuklu, toplam irtibatlı tutuklu, yardım edilmesi gereken, yardım edilenler, tahliye olanlar, zimmetlenmesi gerekenler, zimmetlenenler, Yargıtay onayı bekleyenlerin sayısı gibi dokümanlar ele geçirildi.