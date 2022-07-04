Yer: Manisa Alaşehir... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü fare gibi saklandığı tarlada paketlendi!

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da yapılan yargılama sonucu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.D'nin ilçede bulunduğunu belirledi.
TARLADA YAKALANDI
Görevden ihraç edilmiş eski uzman çavuş E.D. (34), ekipler tarafından Bahçedere Mahallesi'ndeki bir tarlada yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
KRİPTO FETÖ'CÜLERİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ YAKALATTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Ankara'dan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finans sağlamak amacıyla İstanbul'a giden ve şüpheli uçuş kayıtları tespit edilen şüpheli takibe alındı. Ankara TEM birimlerince İstanbul polisine bilgi verilerek zanlı İstanbul'da da izlendi. Yapılan kapsamlı çalışmada, zanlının İstanbul'da başka bir kişi ile kılık değiştirerek ve kalabalık olan mekanlarda buluşarak örgütün Ankara il yapılanmasına ulaştırılmak üzere para alışverişinde bulunduğu tespit edildi. Ankara'ya geleceği bilgisine ulaşılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda otomobiliyle seyrederken durduruldu. Kendisinin iş adamı olduğunu söyleyen D.B.'nin aracında yapılan aramada, bagaj bölümünde saklanan 4 ayrı zarfa yerleştirilmiş 40 bin dolar ele geçirildi.