15 temmuz şehidi muhtar Mete Sertbaş'ın kızı Selin liseden mezun oldu! "Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim"

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmek isteyen darbecileri geri dönmeleri için ikna etmeye çalışırken şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş (18) liseden mezun olmanın gururunu yaşadı. Mezuniyetine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in velisi olarak katıldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Selin, duygularını anlattı:
Babamın mezuniyetimde yanımda olmasını ve beni sahnede görüp gururlanmasını isterdim. O beni bir yerlerde görüyor biliyorum ama yine de üzülüyorum. Üniversite sınavına da girdim, iktisat okumak ve babam gibi devlet adamı olmak, onun yolundan ilerlemek istiyorum. Hem ona layık bir evlat olabilmek hem de devletimize ve milletimize faydalı olmak için uğraşıyorum. Babamın izinde, devletimin yanındayım.
Baba mezun oldum, her şey için teşekkür ederim. Ben de senin izinden gitmek istiyorum. Babam çok iyi bir insandı, Acıbadem'i de işini de çok seviyordu. İzin kullanmazdı, sürekli işe gitmek isterdi, hatta pazar günleri bile çalışırdı. Onun kızı olduğum için çok mutluyum, gurur duyuyorum. Darbenin ne demek olduğunu bilmiyordum, anneme sormuştum. Sabaha karşı annem, babamın vurulduğunu öğrenmiş. Sabah olduğunda bana babamın öldüğünü söylediler ama ben hâlâ ne olduğunu anlamamıştım. Birkaç saat sonra bana babamın öldüğü anın videosunu izlettiler, galiba o zaman kabul ettim babamın şehit edildiğini. İlk birkaç yıl geri geleceğini düşünüyordum ama şu an çok daha iyi idrak ediyorum.