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    • 26.06.2022 06:58
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    • 26.06.2022 06:58
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    15 temmuz şehidi muhtar Mete Sertbaş'ın kızı Selin liseden mezun oldu! "Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim"

    Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, 15 Temmuz’da darbecilere karşı direnişin kahramanlarından biriydi. Türk Telekom önünde hainlerin kurşunuyla şehit edildi. Bu yıl liseden mezun olmanın gururunu yaşayan kızı Selin, duygularını anlattı: Babamın izinde, devletimin yanındayım. Babama layık bir evlat olmak için çalışacağım.

    Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim

    15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmek isteyen darbecileri geri dönmeleri için ikna etmeye çalışırken şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş (18) liseden mezun olmanın gururunu yaşadı. Mezuniyetine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in velisi olarak katıldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Selin, duygularını anlattı:



    Babamın mezuniyetimde yanımda olmasını ve beni sahnede görüp gururlanmasını isterdim. O beni bir yerlerde görüyor biliyorum ama yine de üzülüyorum. Üniversite sınavına da girdim, iktisat okumak ve babam gibi devlet adamı olmak, onun yolundan ilerlemek istiyorum. Hem ona layık bir evlat olabilmek hem de devletimize ve milletimize faydalı olmak için uğraşıyorum. Babamın izinde, devletimin yanındayım.



    Baba mezun oldum, her şey için teşekkür ederim. Ben de senin izinden gitmek istiyorum. Babam çok iyi bir insandı, Acıbadem'i de işini de çok seviyordu. İzin kullanmazdı, sürekli işe gitmek isterdi, hatta pazar günleri bile çalışırdı. Onun kızı olduğum için çok mutluyum, gurur duyuyorum. Darbenin ne demek olduğunu bilmiyordum, anneme sormuştum. Sabaha karşı annem, babamın vurulduğunu öğrenmiş. Sabah olduğunda bana babamın öldüğünü söylediler ama ben hâlâ ne olduğunu anlamamıştım. Birkaç saat sonra bana babamın öldüğü anın videosunu izlettiler, galiba o zaman kabul ettim babamın şehit edildiğini. İlk birkaç yıl geri geleceğini düşünüyordum ama şu an çok daha iyi idrak ediyorum.



        SIRTINDAN VURDULAR ÖLÜME TERK ETTİLER
        15 Temmuz gecesi Acıbadem'deki Türk Telekom binasını basmaya çalışan darbecileri ikna etmek isteyen Sertbaş, FETÖ'cü bir yüzbaşı tarafından sırtından vuruldu. Hainler yerde kan kaybeden Sertbaş'ın hastaneye götürülmesine bile izin vermediler.



        OĞLUMUN TEDAVİSİNİ BAŞKAN ERDOĞAN YAPTIRDI
        Anne Sertbaş, "Oğlum Efe babasını kaybettiğimizde henüz 5 yaşındaydı ve konuşamıyordu. Oğlumun tedavisini Başkan Erdoğan yaptırdı. Cumhurbaşkanı'mız bizi muhtarlar gününde yemeğe davet etmişti. Ankara'ya gittik ve ben orada kendisini evimize davet ettim. O da kırmadı bizi ve 2 Ekim 2016'da evimize geldi. Ben oğlumun konuşamadığını söylemiştim. Ertesi gün hemen aradılar ve bizi dil terapisine yönlendirdiler. Sağ olsun elinden gelen her şeyi yaptı, devletimiz her zaman yanımızda oldu. Bu 6 yıllık süreci hep beraber atlattık" dedi.



        EŞİM ACIBADEM'İN METE ABİ'SİYDİ
        Şehit eşi Rahşan Sertbaş: Sabah'ta yer alan habere göre, Eşim Acıbadem'in 'Mete Abi'siydi. Ömrünü Acıbadem'e vermişti. Babası da aynı mahallede 20 yıl muhtarlık yaptı. Şehit aileleriyle bir araya geldiğimiz zaman beraber gülüyoruz, beraber ağlıyoruz. İki çocuğum var ve onlar için ayakta kalmak zorundayım. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok şükür pırlanta gibi çocuklarım var.
        Aslen Erzincanlı olan Sertbaş'ın en büyük hayali, Acıbadem'e park ve bir kültür merkezi yaptırmaktı. Sertbaş'tan geriye kızıyla çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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