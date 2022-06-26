15 temmuz şehidi muhtar Mete Sertbaş'ın kızı Selin liseden mezun oldu! "Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim"





Baba mezun oldum, her şey için teşekkür ederim. Ben de senin izinden gitmek istiyorum. Babam çok iyi bir insandı, Acıbadem'i de işini de çok seviyordu. İzin kullanmazdı, sürekli işe gitmek isterdi, hatta pazar günleri bile çalışırdı. Onun kızı olduğum için çok mutluyum, gurur duyuyorum. Darbenin ne demek olduğunu bilmiyordum, anneme sormuştum. Sabaha karşı annem, babamın vurulduğunu öğrenmiş. Sabah olduğunda bana babamın öldüğünü söylediler ama ben hâlâ ne olduğunu anlamamıştım. Birkaç saat sonra bana babamın öldüğü anın videosunu izlettiler, galiba o zaman kabul ettim babamın şehit edildiğini. İlk birkaç yıl geri geleceğini düşünüyordum ama şu an çok daha iyi idrak ediyorum.