15 Temmuz gazisi hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Ayağımdaki platin şeref madalyam

'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE BENİMDE KANIM VAR'

İstanbul'daki tedavisinin ardından Konya'ya döndüğünü belirten İbrahim Özen, "Ayağımda kalıcı bir hasar yok ancak şeref madalyası gibi taşıyacağım platin halen duruyor. Şükürler olsun ki Şehitler köprüsünde benimde kanım var. Rabbimiz o gece kalbimizden korkuyu almış ve bize bir cesaret vermişti. Hiçbir şeyden korkmadık. Darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı; bütün herkes vatan ekseni etrafında birleşerek sokaklara akın etti ve tanklara karşı direndi. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. O gece Türkiye ezan ve selalarla dirildi, sokağa döküldü, dualarla ayakta kaldı. Rabbim o geceyi ülkemize ve milletimize tekrar yaşatmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kimse üstemizden gelemez" diye konuştu.