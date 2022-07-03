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    • 03.07.2022 09:27
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    • 03.07.2022 09:30
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    15 Temmuz gazisi hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Ayağımdaki platin şeref madalyam

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bir toplantı için İstanbul'da bulunan Konyalı iş insanı İbrahim Özen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainler tarafından ayağından vurularak gazi oldu. Bacağındaki platini 6 yıldır şerefle taşıdığını belirten Özen, "Şükürler olsun ki Şehitler köprüsünde benimde kanım var. Darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı; bütün herkes vatan ekseni etrafında birleşerek sokaklara akın etti ve tanklara karşı direndi. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

    Ayağımdaki platin şeref madalyam

    Konyalı iş insanı İbrahim Özen, Afrika Başkanlar toplantısına katılmak üzere darbe günü İstanbul'a gitti. O geceyi İstanbul'da geçirip bir gün sonra Konya'ya dönmeyi planlayan Özen, askerlerin köprüyü kapattığını gördü.

    Arkadaşlarını arayarak darbe olduğunu söylemesi üzerine Özen, Başkan Erdoğan'ın da çağrısı üzerine sokağa çıktı.

    'DARBECİ ASKERLER KENDİ VATANDAŞINA SIKIYORDU'
    İbrahim Özen, sokağa çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Özen, "Binlerce vatandaşımızla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktık. Bir saat içerisinde kilometrelerce yol yürüdük. Köprü darbeci askerlerce kapatılmıştı. Biz köprüye doğru gittikçe gidenler geri geliyor ve ateş ediyorlar diye bizi uyarıyordu. Köprüye doğru silah sesleri daha net duyuluyordu. Bizim elimizde sadece bayraklarımız vardı. İçimizde en ufak bir korku yoktu. O esnada ne kendimizi ne ailemizi hiçbir şeyi düşünmedik. Köprüde yaralılar var diye sesler gelmeye başlayınca insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Bende o esnada sol ayağımdan vuruldum. Beni bir araca bindirerek hastaneye götürdüler" dedi.

        'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE BENİMDE KANIM VAR'
        İstanbul'daki tedavisinin ardından Konya'ya döndüğünü belirten İbrahim Özen, "Ayağımda kalıcı bir hasar yok ancak şeref madalyası gibi taşıyacağım platin halen duruyor. Şükürler olsun ki Şehitler köprüsünde benimde kanım var. Rabbimiz o gece kalbimizden korkuyu almış ve bize bir cesaret vermişti. Hiçbir şeyden korkmadık. Darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı; bütün herkes vatan ekseni etrafında birleşerek sokaklara akın etti ve tanklara karşı direndi. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. O gece Türkiye ezan ve selalarla dirildi, sokağa döküldü, dualarla ayakta kaldı. Rabbim o geceyi ülkemize ve milletimize tekrar yaşatmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kimse üstemizden gelemez" diye konuştu.

        'DAHA ÇOK KENETLENMEMİZ LAZIM'
        İbrahim Özen sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz ülkemizi parçalamak için düzenlenen bir plandı. 6 yıldır mücadele ediliyor halen daha bir umutla bekleyen kesimin olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bunlarla iş birliği yapan yurtdışı işbirlikçilerin olduğunu görüyoruz. Bizim her zamankinden daha fazla kenetlenmemiz lazım. Bizim bir tane ülkemiz var. Ülkemizi her türlü düşmana karşı savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel 15 Temmuz gazisi hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Ayağımdaki platin şeref madalyam
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