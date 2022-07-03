15 Temmuz gazisi hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Ayağımdaki platin şeref madalyam

Konyalı iş insanı İbrahim Özen, Afrika Başkanlar toplantısına katılmak üzere darbe günü İstanbul'a gitti. O geceyi İstanbul'da geçirip bir gün sonra Konya'ya dönmeyi planlayan Özen, askerlerin köprüyü kapattığını gördü.
Arkadaşlarını arayarak darbe olduğunu söylemesi üzerine Özen, Başkan Erdoğan'ın da çağrısı üzerine sokağa çıktı.
'DARBECİ ASKERLER KENDİ VATANDAŞINA SIKIYORDU'
İbrahim Özen, sokağa çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Özen, "Binlerce vatandaşımızla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktık. Bir saat içerisinde kilometrelerce yol yürüdük. Köprü darbeci askerlerce kapatılmıştı. Biz köprüye doğru gittikçe gidenler geri geliyor ve ateş ediyorlar diye bizi uyarıyordu. Köprüye doğru silah sesleri daha net duyuluyordu. Bizim elimizde sadece bayraklarımız vardı. İçimizde en ufak bir korku yoktu. O esnada ne kendimizi ne ailemizi hiçbir şeyi düşünmedik. Köprüde yaralılar var diye sesler gelmeye başlayınca insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Bende o esnada sol ayağımdan vuruldum. Beni bir araca bindirerek hastaneye götürdüler" dedi.