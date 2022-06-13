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    • Güncel
    • 13.06.2022 10:55
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    • 13.06.2022 11:14
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    CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'un ultra lüks oteldeki milyonluk düğününe tepki yağdı: Sobalı evden lüks otelde düğüne!

    Son dakika haberi! CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile dünyaevine girerken Boğaz'daki ultra lüks otelde yapılan milyonluk düğün tepkilere neden oldu. Her fırsatta israftan söz eden Erdoğdu'ya tepki gösteren vatandaşlar, "Her fırsatta sobalı bir evden çıktığını söyleyen bu zat bu parayı nereden buldun? Bu adamların hiçbir söylemi samimi değildir." yorumlarında bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP’lilerin milyonluk düğüne tepki yağdı!

    Küresel krizin etkisindeki dünya ülkelerine oranla Türkiye'de hükümet ekonomik adımlarda bu krizi en az zararla atmaya çalışıyor. Türkiye'nin ekonomi alanındaki mücadelesini görmezden gelen ana muhalefet 'kriz sadece Türkiye'de var' algısı oluşturmaktan geri durmuyor.

    Bu isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu. CHP'li vekil dünyaevine girmesiyle yeniden gündeme geldi.

    BOĞAZ'DA MİLYONLUK DÜĞÜN
    Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun düğünlerini Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde yaptı. CHP'li birçok ismin katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

    Tuba Torun şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Sosyal medyadan yaptığı hemen her paylaşımda açlık ve israf konularını gündeme getirip küresel krizde devlet yönetimini suçlayan Erdoğdu'nun şatafatlı düğünü tepkileri de beraberinde getirdi.

        Sosyal medyada kullanıcıları Erdoğdu'nun attığı tweetleri paylaşarak eleştirdi.

        EŞİ DÜĞÜNDE ÖNCE DÜĞÜN PAYLAŞIMI YAPMIŞTI: AYİNLİ-RİTÜELLİ BEFORE WEDDİNG YAPTIK
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun evlilik kararı aldığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        BEKARLIĞA VEDA
        Torun; sosyal medya hesabından, ayinli-ritüelli bekarlığa veda partisi düzenlediğini açıkladı.

            Torun, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, şu ifadeleri kullandı:

            "Kendimize kınalı, ayinli-ritüelli, altın günü kıvamında bir 'before wedding' yaptık."

            Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu'nun "ekonomi kötü battık bittik" algısını işlemek için her fırsatta kastığı 'yoksulluk' duyarı patladı.

            YOKSULLUK POZU KESTİ
            Şubat ayında Twitter üzerinden, "En çok çocuklar için üzülüyorum… Yoksul çocuklar için… Beslenemeyen… Barınamayan… Isınamayan… Çocuklar… Bizim çocuklarımız… Günahsız çocuklarımız…" ifadeleriyle çocukları siyasete alet ederek 'ekonomi kötü' mesajı vermeye çalıştı.

            Daha önce İzmir Çeşme'de kaçak bir lüks villası olduğu ortaya çıkan Erdoğdu kendisinden 14 yaş küçük olduğu öğrenilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun evlilik kararı almıştı

                SOBALI EVDEN SARAYDA DÜĞÜNE
                Milletvekili olmadan evvel kendisini "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisi" olarak pazarlayan Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun ile düğününü Beylerbeyi'nde bir sarayda yapacağı ortaya çıkmıştı.

                Erdoğdu'nun düğün davetiyesinde 11 Haziran'da Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel'de nikah yapacağı görülmüştü.

                EŞİ İLE BOŞANMADAN ÖNCE ARKADAŞLIĞI BAŞLAMIŞ
                Öte yandan Erdoğdu'nun eşinden boşanmadan önce de Tuba Torun ile arkadaşlığının sürdüğü öğrenildi.

                AVM'DE BAŞBAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER
                Erdoğdu ve Torun geçtiğimi haftalarda bir alışveriş merkezinde başbaşa görüntülenmişti.

                ERDOĞDU'NUN YOKSULLUK DUYARI KASTIĞI PAYLAŞIMLAR
                Erdoğdu'nun sarayda yapacağı lüks düğün sonrası akıllara kastığı yoksulluk duyarları ve hükümeti 'israf' bahanesiyle hedef aldığı paylaşımları geldi.

                İşte Erdoğdu'nun o paylaşımlarından bazıları;

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                Babalar Günü
                Haberler Güncel CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'un ultra lüks oteldeki milyonluk düğününe tepki yağdı: Sobalı evden lüks otelde düğüne!
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