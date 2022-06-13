CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'un ultra lüks oteldeki milyonluk düğününe tepki yağdı: Sobalı evden lüks otelde düğüne!

Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu'nun "ekonomi kötü battık bittik" algısını işlemek için her fırsatta kastığı 'yoksulluk' duyarı patladı.

YOKSULLUK POZU KESTİ

Şubat ayında Twitter üzerinden, "En çok çocuklar için üzülüyorum… Yoksul çocuklar için… Beslenemeyen… Barınamayan… Isınamayan… Çocuklar… Bizim çocuklarımız… Günahsız çocuklarımız…" ifadeleriyle çocukları siyasete alet ederek 'ekonomi kötü' mesajı vermeye çalıştı.

Daha önce İzmir Çeşme'de kaçak bir lüks villası olduğu ortaya çıkan Erdoğdu kendisinden 14 yaş küçük olduğu öğrenilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun evlilik kararı almıştı