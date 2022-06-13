CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'un ultra lüks oteldeki milyonluk düğününe tepki yağdı: Sobalı evden lüks otelde düğüne!

Küresel krizin etkisindeki dünya ülkelerine oranla Türkiye'de hükümet ekonomik adımlarda bu krizi en az zararla atmaya çalışıyor. Türkiye'nin ekonomi alanındaki mücadelesini görmezden gelen ana muhalefet 'kriz sadece Türkiye'de var' algısı oluşturmaktan geri durmuyor.
Bu isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu. CHP'li vekil dünyaevine girmesiyle yeniden gündeme geldi.
BOĞAZ'DA MİLYONLUK DÜĞÜN
Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun düğünlerini Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde yaptı. CHP'li birçok ismin katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.
Tuba Torun şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.