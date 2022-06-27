CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eski eşinin Tuba Torun ifşası akıllara 1990’lı yıllardaki İSKİ skandalını getirdi!

Şu anki müstakbel eşi Tuba Torun'un daha önce 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla ifade eden Aykut Erdoğdu, "Ben olmasam evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ulan ben bin kere söyledim 'önüne biri çıkarsa git' diye" ifadelerini kullandı.