CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin Tuba Torun ifşası akıllara 1990'lı yıllardaki İSKİ skandalını getirdi!
CHP'de skandalların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin intikam paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Şatafatlı bir düğün yaparak Tuba Torun ile evlenen Erdoğdu'nun eski eşi, aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı. Konuşmada Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. CHP'deki büyük skandal 1990'lı yılların çok konuşulan İSKİ skandalını hatırlattı. SHP'li Genel Müdür Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa etmişti.
Sosyal medya CHP'nin aldatma ve kaset skandalını konuşuyor. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'ya yeni eşi Tuba Torun ile söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.
CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmiş, CHP'li birçok ismin katıldığı nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıymıştı.
"50 KİŞİ İLE BİRLİKTE OLDU"
Erdoğdu'nun eşini aldatarak dünyaevine girdiği Tuba Torun'la ilgili sarf ettiği sözler adeta şok etkisi yarattı.
Şu anki müstakbel eşi Tuba Torun'un daha önce 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla ifade eden Aykut Erdoğdu, "Ben olmasam evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ulan ben bin kere söyledim 'önüne biri çıkarsa git' diye" ifadelerini kullandı.
Tuba Torun'u CHP'de parti meclisine nasıl sokmaya çalıştığını detayları ile anlatan Erdoğdu, "Kemal Bey'i (Kılıçdaroğlu) 5 kere aradım bunu listeye al diye, Oğuz'u 5 kere aradım beni çıakrın bunu alın diye. Bütün kurultay buna oy topladım. Kim yapar bunu?" dedi.