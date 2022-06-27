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    • 27.06.2022 13:16
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    • 27.06.2022 13:40
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    CHP'deki 'liyakatsizlik' itirafları Muharrem İnce'nin o konuşmasını akıllara getirdi! Dönen fırıldakları böyle anlatmıştı...

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'a ait olan ve Erdoğdu'nun eski eşi tarafından paylaşılan ses kayıtları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Ses kayıtları CHP'deki liyakatsizliklerin ve entrikaların itirafı niteliğinde oldu. Yaşananlar Muharrem İnce'nin CHP'deki liyakat sorununu anlattığı konuşmayı getirdi. İşte o konuşma ve detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’de dönen fırıldakları bakın nasıl anlatmış

    Cumhuriyet Halk Partisi'den yaşanan entrikalar ve liyakatsizlikler İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolünde olduğu 'itiraf' kayıtlarıyla yeniden gündeme geldi.

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un geçtiğimiz hafta evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.

    AYKUT ERDOĞDU'NUN İTİRAFLARI: PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
    Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.

    Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:

    LİYAKATSİZLİK İTİRAFLARI
    "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?

    "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
    Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"

    Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.

    LİYAKATSİZLİK İFŞA OLDU
    Bu ifadeler 'liyakat' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 2020'de 36. Olağan Kurultay gerçekleştirildiğinde Aykut Erdoğdu Parti Meclisi listesinde vardı ancak yeterli oy almasına rağmen 'cinsiyet' kotasına takılarak parti meclisine girememişti. Parti Meclisi üyesi olmasını istediği Tuba Torun ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen listeyi delerek parti meclisi üyeliğine seçilmişti.

    BİR BOMBA DAHA: DOLARLA VEKİL OLUYORLAR
    Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.

    Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.

        İNCE DÖNEN FIRILDAKLARI YILLAR ÖNCE ANLATMIŞ
        CHP'de yaşanan bu liyakatsiz ve entrika dolu ilişkiler CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin 2018 yılında yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

        İnce şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bir Parti Meclisi kurultaydan sonra en üst organdır. Belediye Başkan Yardımcısı, Parti meclisi üyesi olmuş. Normalde Belediye Başkanının üzerinde olması lazım. Parti meclisi üyesi Milletvekilinin de üstünde yani yöneticisi. Şimdi Belediye Başkan Yardımcısı orada parti meclisi üyesi yarın o ilçenin Belediye Başkanlığı seçimi yapılırken oy kullanacak öyle mi. Başkan Yardımcısı… Sakarya'da il başkanlığı yarışı yapıldı. Bir aday kazandı bir aday kaybetti. Kaybedeni parti meclisi üyeliğine aldı. Neden kazanan Muharrem İnce'yi desteklediği için. Bu yapı mı Türkiye'yi yönetecek?

        İl Başkanının kızı parti meclisi üyesi kızı babasının üstünde şuanda… Bu yapı mı yapacak yani? Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok. CHP'nin tarihinde 9 Eylül 1923'ten bu yana böyle bir olay olmuş mudur? Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok.

        "BU YAPIDAN BAŞARI ÇIKMAZ"
        Partide müdür maaş alıyor partiden. Belediye başkanının danışmanı partiden maaş alıyor. Bunlar oy kullanacak, yönetecek, karar alacak öyle mi? Belediye Başkan Yardımcısı bir anlamda Belediye Başkanının amiri olacak sonra belediyeye gelecek düğme ilikleyecek. Partiyi mutlu bir azınlık ele geçirdi. Çankaya'yı Bakırköy'ü Sarıyer'i bunları aldı mı? Ohh keyifleri iyi. Ordu'da ne oluyor kimsenin umurunda değil. Yani Belediye Başkanlarına talimat veriyor Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili ama Ordu'da sıfır belediye var. Kendi de belediye başkan adayıydı. Şanlıurfa'da sıfırsın Erzurum'da sıfırsın bitmişsin.. Kimsenin düşündüğü yok. CHP'deki mutlu azınlık buna kabul… Bu yapıdan başarı çıkmaz."

        CHP'DE YÜKSELMENİN BAZI YOLLARI OLDUĞUNU GÖRDÜK
        Öte yandan Gazeteci Yazar Murat Özer, konuya ilkişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

        Özer CHP'de ciddi bir liyakat sorunu olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Özer, CHP'de yükselmenin bazı yollarının olduğunu ve ses kayıtlarına bakıldığında bunların liyakat ve ehliyet olmadığının net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

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        Haberler Güncel CHP'deki 'liyakatsizlik' itirafları Muharrem İnce'nin o konuşmasını akıllara getirdi! Dönen fırıldakları böyle anlatmıştı...
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