CHP'deki 'liyakatsizlik' itirafları Muharrem İnce'nin o konuşmasını akıllara getirdi! Dönen fırıldakları böyle anlatmıştı...

Cumhuriyet Halk Partisi'den yaşanan entrikalar ve liyakatsizlikler İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolünde olduğu 'itiraf' kayıtlarıyla yeniden gündeme geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un geçtiğimiz hafta evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.
AYKUT ERDOĞDU'NUN İTİRAFLARI: PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.
Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:
LİYAKATSİZLİK İTİRAFLARI
"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"
Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.
LİYAKATSİZLİK İFŞA OLDU
Bu ifadeler 'liyakat' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 2020'de 36. Olağan Kurultay gerçekleştirildiğinde Aykut Erdoğdu Parti Meclisi listesinde vardı ancak yeterli oy almasına rağmen 'cinsiyet' kotasına takılarak parti meclisine girememişti. Parti Meclisi üyesi olmasını istediği Tuba Torun ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen listeyi delerek parti meclisi üyeliğine seçilmişti.
BİR BOMBA DAHA: DOLARLA VEKİL OLUYORLAR
Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.
Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.