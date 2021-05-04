



BALYOZLA ŞOV YAPMIŞTI

Site yönetim kurulu başkanı, CHP'den 18 ve 20. dönem Balıkesir Milletvekili olan İsmet Önder Kırlı ve sayman üye Ahmet Tevfik Eril, Erdoğdu'yu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyet etmişti. Erdoğdu, yapılan şikâyetler üzerine villasındaki kaçak bölümleri yıktırmıştı. Kendisi de elinde balyozla poz vermişti.



Bu arada Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlere 'Rapor hazırlatacağız, destek olacağız' sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna eden Erdoğdu'nun CHP'li bazı belediyelerden 30'ar bin TL topladığı iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, buna rağmen genel merkeze hiçbir KHK'lı akademisyenin raporunu vermediği ortaya çıktı. Eski CHP'li Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü'ye destek veren Erdoğdu, buradan da danışmanlık adı altında para aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.