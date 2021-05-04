İzmir Çeşme'de satın aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı için gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bu sefer de iskânı olmayan lüks binadan dubleks daire satın aldığı ortaya çıktı.
2011'de milletvekili seçildikten sonra kendisini anlatırken "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıktım" sözleriyle anlatan CHP'li Erdoğdu, ardı ardına satın aldığı villa ve lüks daireleriyle gündemde. Erdoğdu son olarak Kadıköy Moda'da muhteşem deniz manzaralı bir dubleks daire satın aldı. İskânı olmayan 6 katlı binanın en üst katında bulunan 175 metrekarelik dubleks daire, kayıtlarda arsa olarak görünüyor. Caferağa Dr. Esat Işık Caddesi'nde MKAE Yapı tarafından yapılan lüks binanın onaylı projesine aykırı imalatlar yapıldığı için iskân alınamıyor. Erdoğdu'nun belediyeye verilen emlak beyanında arsa olarak görünen iskânsız lüks dairesi için sık sık Kadıköy Belediyesi'ne iskân almak için gittiği öğrenildi. Belediyeyi su yolu yapan Erdoğdu'ya, "Onaylı projeye aykırı bölümler düzeltilsin" cevabı verildiği kaydedildi.
Müteahhit yerine Erdoğdu'nun takip ettiği lüks binanın iskânıyla ilgili Kadıköy Belediyesi yetkilileri, "Binanın acilen onaylı projesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belediye kanununa göre, yerinde tespit yapıp, kaçakları müteahhide bildireceğiz. Yasal süresi içerisinde düzeltilmezse yıkım ve para cezası uygulayacağız" diye cevap verdi. Erdoğdu'nun Kadıköy Osmanağa'da başka bir dairesi daha bulunuyor.