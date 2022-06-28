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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Kastamonu, Samsun, Zonguldak, Karabük, Ordu, Sinop, Bartın, Düzce...

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün Batı Karadeniz'de etkili olan sel birçok ilde taşkınlara neden oldu. Kastamonu, Bartın, Sinop ve Düzce'de taşkınlar meydana gelirken köprüler yıkıldı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gitti. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün de çok sayıda kentte kuvvetli sağanaklar etkili olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün Batı Karadeniz'de etkili olan sel birçok ilde taşkınlara neden oldu. Kastamonu, Bartın, Sinop ve Düzce'de taşkınlar meydana gelirken köprüler yıkıldı.

    Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gitti. Başkan Erdoğan'ın verdiği talimata göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.

    Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    İşte dakika dakika selin yaşandığı Batı Karadeniz'den son gelişmeler;

    06.38: DÜZCE'DE SAĞANAK TAŞKINLARA NEDEN OLDU
    Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi.

    Yığılca ilçesinde aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu.

    İlçede sağanağın ardından Aksu-Kırık Köprüsü yıkıldı, Karakaş ve Çiftlik Sapağı Köprüsü taştı. Ayrıca taşmak üzere olan Melen Çayı Köprüsü, Ahmetçiler Deresi Köprüsü'nde tedbir alındı.

    Hocaköy, Hacıyeri, Hocatman, Yılgın, Tıraşlar, Refikler ve Dibektaş köylerinde heyelanlar meydana geldi.

    Ağaç göçüğü, heyelan ve su taşkınları nedeniyle Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ulaşıma kapandı.

    Yedigöller grup yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Yılgın, Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleriyle ulaşım kesildi.

    Heyelan riski sebebiyle Tıraşlar köyünde 8 haneden 22, Yılgın köyünde 5 haneden 9, Yağcılar köyünde 4 haneden 12 vatandaş evlerinden tahliye edildi.

        "KÖPRÜNÜN KORKULUKLARI GİTTİ"
        Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü Muhtarı Yeter Şener, yaptığı açıklamada, köyde ikindi saatlerinde başlayan yağışın akşam saatlerinde çoğaldığını ve yatsı ezanından sonra suyun Aksu Mahallesi'nde bulunan köprüyü aştığını söyledi.

        Kırık köyüyle ulaşımın kesildiğini dile getiren Şener, "Sabahleyin köprünün ne durumda olacağına bakacağız. Köprünün korkulukları gitti. Şu anda evlerde bir hasar yok." dedi.

        Yağcılar köyünde bulunan dere yatağındaki ağaç, kum ve çakılla tıkanan köprüde İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.

        Öte yandan Akçakoca ilçe merkezi Çuvallı mevkisi su altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan köprünün zarar görmemesi belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        05.12: BİR KİŞİ KAYIP

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Küre ilçesi İkizciler köyünde bir kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını söyledi.

        Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Kurum, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu ilk andan valilerimizin koordinesinde ve AFAD'ın yaptığı Türkiye Afet Planı çerçevesindeki çalışmalar bütününde can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı şekilde giderme çabasındayız." diye konuştu.

        Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla illere dağıldıklarını belirten Kurum, seferberlik ruhuyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Çalışmalarda görev alan personel hakkında bilgi veren Kurum, "Kastamonu genelinde AFAD koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Planı çerçevesinde barınma, arama kurtarma ve hasar tespit gibi tüm birimlerimiz hızlı şekilde çalışmasını başlattı. Altyapıdan üstyapıya kadar gerek ilçe gerek köylerimizin hasarlarının tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi işleri ilgili birimlerimiz yürütüyor." diye konuştu.

        Bu sel afetinde ilk kez erken uyarı sisteminin devreye girdiğini dile getiren Kurum, "Bu, çok önemli bir detay. Meteorolojiden alınan bilgiler AFAD'a bildirildi. Kırmızı uyarı istemi devreye girdi. AFAD, valilikler ile koordine halinde vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan kurtarmak suretiyle can kayıplarının önüne geçebilmek adına yoğun çalışmayı sürdürdü. Bu çerçevede bütün vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı anından düştü ve vatandaşlarımızın bu alanlardan uzaklaştırılması sağlandı. Hem hasarlar azaldı hem de bu noktada can kaybının yaşanmadığına hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullandı.

        Bölgeye düşen yağış miktarı hakkında bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

        "Son 24 saatte yağışın etkili olduğu alanlar Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu oldu. Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'ya 152 kilogram metrekareye yağış düştü. Çatalzeytin ilçemize 125 kilogram yağış düştü. Küre'ye 121 kilogram yağış düşmüş durumda. Diğer ilçelerimizde de metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün itibarıyla saat 9.00'dan itibaren 12 saatte 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede de gerek Bozkurt gerek diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an ve an almaktayız."

            KÜRE İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ KAYIP
            Bozkurt ve selden etkilen diğer ilçelerde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

            "Şu ana kadar 170 ihbar aldık. Bu ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde, emniyetimiz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz tüm ihbarlara ulaştı ve gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Kardeşimizden haber alınamıyor. Ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Gelen ihbarlar neticesinde tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. Gerek AFAD ekiplerince gerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce ki helikopterlerle, bunu söylemek gerekir ki bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyor. Kırmızı kodlu uyarı verilmesi sebebiyle yine AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde sel beklediğimiz illere iki gün öncesinde araçlarımız gönderildi ve burada hazır tutuldu. Bu manada da önemli bir kazanım ve vatandaşlarımıza ulaşma imkanına ulaşmış olduk."

            118 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
            Sel beklenen alanlarda vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

            "Bu çerçevede yerleşen 180 vatandaşımız var. Öğrenci yurtlarında, yine misafirhanelerimizde, otellerimizde misafir ediyoruz. Enerji sıkıntısı yaşadığımız köyümüz 31 tane. Yine enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibarıyla enerjileri vermeye başlayacak. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gideriyor olacağız. Haberleşme noktasında 3 mobil işletmesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Köy yollarında ulaşamadığımız 118 köyümüz var. Selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz. Herhangi bir hayati risk söz konusu değil. Yarın itibarıyla yine Valiliğimiz koordinasyonunda Özel İdaremiz tüm köy yollarına gerek ildeki gerek de diğer illerdeki AFAD'ımızın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edecekler. Hızlı şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepler doğrultusunda giderilecek. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Yarın itibarıyla beslenme grubumuz Kızılay, bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Devlet Su İşlerimizin tüm derelerde yoğun faaliyeti var."

            KASTAMONU'YA 15 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM
            Sel riskine karşı her türlü tedbiri Koordinasyon Merkezi'nde takip edeceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

            "Olası sel risklerine karşı her türlü tedbiri buradaki koordinasyon merkezimizde anbean takip edeceğiz. Sahada ekiplerimiz bilfiil çalışacak. Hasar gören yerlerin tespitlerini yarın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibarıyla başlayacağız. Tüm belediyelerimizde bu noktada gerekli nakdi yardımlar yarın itibarıyla hesaplarına geçiyor. Gerek İçişleri Bakanlığımızdan gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gerekli nakdi yardımlar yapılmıştır. Kastamonu iline ve ilçelerine, gerek Özel İdareye gerekse ilçelere nakdi yardımlar yarın itibarıyla hesaplarına geçecek. Yaklaşık 15 milyon lira nakdi yardımı il ve ilçelerimize göndermiş bulunuyoruz. Bu çerçevede yarın itibarıyla da çalışmalar bilfiil başlayacak."

            Kurum, toplantının ardından ilçede incelemelerde bulundu.

            02.15: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SAĞANAKTAN ETKİLENEN BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağa ilişkin, "Topyekun, herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini, suyun en az zararı verebilmesini, taşkının en az zararı verebilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyor, koymaya devam edecek." dedi.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Soylu, yetkililerden brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

            Soylu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve kısmen Karabük ve Düzce'de dünden beri uyarısı yapılan kuvvetli yağışın sabahtan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.

            Bazı bölgelerde 24 saatte metrekareye 150 kilogram ve üzeri, bazı yerlere 6 saatte metrekareye 70-75 kilogram yağış düştüğünü aktaran Soylu, "Bu ciddi, risk oluşturabilecek, taşkın oluşturabilecek bir yağıştır." değerlendirmesinde bulundu.

            Soylu, Bartın'da derelerin suyunun yükselmesi sebebiyle taşkın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Alan olarak çok fazla binayı, iş yerini, yerleşim yerini çok tehdit eder nitelikte değil. 100'ün üzerinde bodrum, depo, bundan biraz daha az olan iş yerini etkiledi. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyemiz, Valiliğimizin nezaretinde hep birlikte zamanında tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık." diye konuştu.

            Uyarılara rağmen birkaç yerde küçük çaplı olumsuzluklarla karşılaşıldığına değinen Soylu, meteorolojik raporlara göre, yağmurun sabaha kadar yağmayacağını, bunun sonucunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

            Soylu, geçen yıl ağustos ayı yağmurlarından sonra bütün kurum ve kuruluşların çok ciddi bir şekilde tedbirlerini aldığını vurgulayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

            Başkan Erdoğan'ın 5 bakanı selden etkilenen şehirlere gidilmesi için görevlendirdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

            "AFAD'ımız, DSİ, Karayolları, belediyeler, İl Özel İdaremiz, valilerimizin nezaretinde, milletvekillerimiz, Grup Başkanvekilimiz, İl Genel Meclisi arkadaşlarımız topyekun, herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini, suyun en az zararı verebilmesini, taşkının en az zararı verebilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyor, koymaya devam edecek. Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle arkadaşlarımızla buradayız.

            Can gitmesin, diğerini telafi ederiz. Devletimiz, hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Elinden gelen bütün desteği ortaya koyma konusunda iradesini bugüne kadar sergilemiştir, bugünden sonra da sergileyecektir. Vatandaşlarımız bir endişe içerisinde olmasın, karşı karşıya kalınan zararların telafi edilmesi hususundaki adımlarımızı atacağız."

            "YARINDAN İTİBAREN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAKLAR"
            Bakan Soylu, daha önce alınan tedbirler sayesinde büyük bir felaketle karşı karşıya kalınmadığına işaret ederek, "Şunu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz; biz bu yağışlar olmadan da tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yağışlarda açık gördüğümüz, riskli gördüğümüz, yağışların bir vesileyle etkilediği alanlarda oluşturduğu zararların nereden geldiğini tespit ettiğimiz yerlerle ilgili de tedbirler alıyoruz. Geçmişte aldığımız tedbirler var, sürekli aldığımız tedbirler var, bir de arızayı görüp nerede bir açık varsa orada aldığımız tedbirler de var." ifadelerini kullandı.

            Uyarılara uyan vatandaşlara teşekkür eden Soylu, "Kamu kurumlarımız da karşı karşıya kalınabilecek tahribatın azaltılması için iş makineleriyle çok ciddi bir çalışma ortaya koydular. 960'ın üzerinde iş makinesi çalışıyor, yaklaşık 5 binin üzerinde personel Batı Karadeniz'de sel afetinde çalışma ortaya koyuyor." diye konuştu.

            Soylu, sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar vatandaşlarla beraber olacaklarının altını çizerek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Başkan Erdoğan'ın başkanlığında vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.

            Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını aktaran Soylu, "Bizler de buralardayız, vatandaşın emrine amadeyiz. Allah beterinden korusun. El birliğiyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

            Bir gazetecinin, Bartın'da geçen sene olduğu gibi "afet bölgesi ilan edilme beklentisi" olduğunu belirterek, buna ilişkin değerlendirmesini sorduğu Soylu, şunları kaydetti:

            "Bunu görebilmek için yarını bir görebilmek lazım. Geçen dönemki hasarın yaygınlığıyla bu dönemin hasarın yaygınlığını bir görebilmek lazım. Geçen sefer dönem dönem sadece bir alanı değil, birçok alanı etkileyen sel afetiyle karşı karşıyaydık. Şimdi durum nedir? Gün ışısın çünkü bu suyun yükselmesi sanıyorum saat 17.00-18.00'den sonra oldu. Nereye kadar gidecek, ne zaman çekilecek, nereyi etkileyecek? Vatandaşımızın sırtına bir maliyet yüklemeyiz, kimsenin endişesi olmasın."

            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI
            İç ver doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

            RÜZGAR
            Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

            UYARILAR
            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:             Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in kuzeyi ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BALIKESİR °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            EDİRNE °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DENİZLİ °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 31°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KÜTAHYA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MANİSA °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                AKDENİZ
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA °C, 32°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 33°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MERSİN °C, 31°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ÇANKIRI °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                BOLU °C, 20°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 26°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                KASTAMONU °C, 21°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                SİNOP °C, 24°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun'un iç kesimleri ile Amasya ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                AMASYA °C, 24°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ÇORUM °C, 22°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 23°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                TRABZON °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 24°C
                Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 25°C
                Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 28°C
                Parçalı bulutlu

                VAN °C, 24°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

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