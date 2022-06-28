HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Kastamonu, Samsun, Zonguldak, Karabük, Ordu, Sinop, Bartın, Düzce...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün Batı Karadeniz'de etkili olan sel birçok ilde taşkınlara neden oldu. Kastamonu, Bartın, Sinop ve Düzce'de taşkınlar meydana gelirken köprüler yıkıldı.
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gitti. Başkan Erdoğan'ın verdiği talimata göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.
Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İşte dakika dakika selin yaşandığı Batı Karadeniz'den son gelişmeler;
06.38: DÜZCE'DE SAĞANAK TAŞKINLARA NEDEN OLDU
Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi.
Yığılca ilçesinde aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu.
İlçede sağanağın ardından Aksu-Kırık Köprüsü yıkıldı, Karakaş ve Çiftlik Sapağı Köprüsü taştı. Ayrıca taşmak üzere olan Melen Çayı Köprüsü, Ahmetçiler Deresi Köprüsü'nde tedbir alındı.
Hocaköy, Hacıyeri, Hocatman, Yılgın, Tıraşlar, Refikler ve Dibektaş köylerinde heyelanlar meydana geldi.
Ağaç göçüğü, heyelan ve su taşkınları nedeniyle Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ulaşıma kapandı.
Yedigöller grup yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Yılgın, Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleriyle ulaşım kesildi.
Heyelan riski sebebiyle Tıraşlar köyünde 8 haneden 22, Yılgın köyünde 5 haneden 9, Yağcılar köyünde 4 haneden 12 vatandaş evlerinden tahliye edildi.