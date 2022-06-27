Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum selden etkilenen Kastamonu'da önemli açıklamalarda bulundu





'663 PERSONEL, 320 ARAÇ VE EKİPMANLA ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNE BAŞLADIK'

Bakan Kurum, tüm birimlerin hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını aktararak "Kastamonu genelinde İl Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bir tane mobil baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi. Bir tane Jandarma Arama Kurtarma ekibi İnebolu'da görevlendirildi. Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi" şeklinde konuştu.

Kurum, yaptığı konuşmanın devamında şunları dile getirdi:

"Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'da metrekareye yaklaşık 152 kilogram yağış düştü. Çatalzeytin'de 125 kilogram metrekareye yağış düştü. Küre'de 121 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 50 ila 100 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı var. Bugün itibariyle sabah 9 itibariyle meteoroloji genel müdürlüğümüzün verilerine göre 12 saate 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede gerek Bozkurt ilçemizde gerek etkilenen diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an bean almaktayız."