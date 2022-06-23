Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Marmaris'te çıkan orman yangınına sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatıldı!

    Marmaris’te doğa harikası kızılçam ormanlarını alevler esir aldı. Dün sabah kontrol alınmasına rağmen, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle tekrar yayılmaya başladı.Bazı köyler boşaltıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sabotaj şüphesi!

    Muğla Marmaris Bördübet Koyu'nda önceki akşam başlayan orman yangını, dün sabah kontrol altına alınmışken, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Doğa harikası yoğun kızılçam ağaçlarının olduğu bölgede yükselen alevler, gökyüzünü kızıla boyadı. Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda ekip de bölgeye çıkarıldı. DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, Jandarma, Tomalar yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katıldı. Yöre sakinleri ve gönüllüler de ekiplere destek çıktı. Yangının şiddetlendiği Marmaris Datça yolundaki Değirmenyanı köyündeki 20 ev, 68 kişi, 5 araç, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar boşaltıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yanan 300-400 dekarlık ormanla ilgili "Sabotaj" ihtimali şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.



    3 AYRI NOKTADA BAŞLAMASI KUŞKULU
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınının havanın kararmasına yakın saatlerde başlamasının ve üç ayrı noktada çıkmasının sabotaj şüphesi uyandırdığını söyledi.



    ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ
    Başkan Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi. Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.



        Yangın söndürme çalışmalarına 20 helikopter ve 14 uçak destek sağladı. 576 personel, 144 arazöz ve 13 dozerle ağaçları kurtarmak için adeta birbirleriyle yarıştı.



        Yangında yabani hayvanlar da telef oldu!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kripto FETÖ’cü lobi kara propaganda yürütüyor
        Haberler Güncel Marmaris'te çıkan orman yangınına sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatıldı!
            SON DAKİKA