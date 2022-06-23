Marmaris'te çıkan orman yangınına sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatıldı!

Muğla Marmaris Bördübet Koyu'nda önceki akşam başlayan orman yangını, dün sabah kontrol altına alınmışken, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Doğa harikası yoğun kızılçam ağaçlarının olduğu bölgede yükselen alevler, gökyüzünü kızıla boyadı. Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda ekip de bölgeye çıkarıldı. DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, Jandarma, Tomalar yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katıldı. Yöre sakinleri ve gönüllüler de ekiplere destek çıktı. Yangının şiddetlendiği Marmaris Datça yolundaki Değirmenyanı köyündeki 20 ev, 68 kişi, 5 araç, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar boşaltıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yanan 300-400 dekarlık ormanla ilgili "Sabotaj" ihtimali şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.