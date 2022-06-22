Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Meral Akşener'in orman yangınlarıyla ilgili yalanlarına cevap verdi

Artık yeter diyoruz biz. Tamam güneş balçıkla sıvanamaz. Bizim bu atmış olduğumuz adımları asla gölgeleyemezler. Burada bu aziz millet hepsini görüyor ve gördü. Dün geceden beri de biz buradaki vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz de yangın sönene kadar devam edecek ."

MERAL AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de şu yalanları sıraladı "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınlarını unutmadık."