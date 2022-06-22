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Haberler Güncel SON DAKİKA: Muğla Marmaris'teki orman yangını uydudan görüntülendi

SON DAKİKA: Muğla Marmaris'teki orman yangını uydudan görüntülendi

Son dakika haberleri... Marmaris'te dün akşam başlayan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olduğu belirtilen orman yangınıyla ilgili Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) veri tabanından aldığı canlı uydu görüntüleri ile yağmur radarı, rüzgar ve sıcaklık haritalarını yayımlayan 'Zoom Earth' uygulamasının görüntülerini paylaştı.

DHA
22.06.2022 16:29 - Son Güncelleme: 22.06.2022 16:29
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’teki orman yangını uydudan görüntülendi

Herkes tarafından internet üzerinden izlenebilecek görüntülerde, yangının şiddetinin düne göre arttığının görüldüğünü belirten Gökçe Coşkun, "NASA'nın ısı haritası veya sıcaklık haritası da diyebiliriz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’teki orman yangını uydudan görüntülendi

Buradan yangın alanları anlık takip edilebiliyor.

SON DAKİKA: Muğla Marmaris’teki orman yangını uydudan görüntülendi

Rüzgarı da gösteriyor ve böylece yangının hangi tarafa ilerleyebileceğine ilişkin bilgi sahibi olunması, yangının ilerleyiş yönü tahmin edilmesi açısından önemli olabilir.

SON DAKİKA: Muğla Marmaris’teki orman yangını uydudan görüntülendi

Bu açıdan yangına müdahale konusunda ve yerleşim yerlerinin boşaltılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını da kolaylaştırabilir" dedi.

SON DAKİKA: Muğla Marmaris’teki orman yangını uydudan görüntülendi

Uygulamadan dün aldığı ilk görüntülere göre, bugünkü görüntülerde, yangının şiddetinin arttığının görüldüğünü anlatan Coşkun, rüzgarın güneybatıdan güneydoğu yönüne doğru estiğini ve Yuvacık'a doğru ilerlediğini gösterdiğini kaydetti.

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