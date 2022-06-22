CHP'li Engin Özkoç tüm yalanları ve hainlikleri art arda sıraladı! Marmaris'teki yangından girdi Libya tezkeresinden çıktı

2023 seçimleri yaklaştıkça siyasetteki yalan boyutunda iyice dozu kaçıran CHP'den gelen açıklamalar her gün şaşılacak hale bürünmeye başladı.
Buna son örnek CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, Marmaris'teki yangını hükümetin üstüne yıkarak yangınlara karşı bir önlem alınmadığını iddia etti.
YALANLANAN İDDİAYI KENDİLERİNE SİYASET YAPTILAR
Geçtiğimiz gün ekmeğin 5 lira olacağı iddiası ortaya atılmış, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan yalanlama gelmişti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, tüm ilçelerde yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Tüm bu açıklamaların üzerinden 24 saat geçmesine rağmen CHP'li Özkoç, bu yalanı da kendisine siyaset malzemesi yaptı.