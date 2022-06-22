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    • 22.06.2022 16:08
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    • 22.06.2022 16:18
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    CHP'li Engin Özkoç tüm yalanları ve hainlikleri art arda sıraladı! Marmaris'teki yangından girdi Libya tezkeresinden çıktı

    Gün geçtikçe daha da yalan siyasetine sarılan CHP’den skandallarla dolu yeni bir açıklama geldi. Marmaris’te çıkan yangında hükümetin suçlu olduğu iftirasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ekmeğin 5 lira olacağı” iddiası yalanlandığı halde siyasetine alet etmekten geri kalmadı. Öte yandan HDP’nin talimatı ile hayır oyu verdikleri tezkere hakkında da skandal açıklamalarda bulunan Özkoç, CHP’nin bünyesine resmen yapışmış olan yalan ve hainlik dolu siyaseti gözler önüne serdi.

    CHP’li Engin Özkoç tüm yalanları art arda sıraladı!

    2023 seçimleri yaklaştıkça siyasetteki yalan boyutunda iyice dozu kaçıran CHP'den gelen açıklamalar her gün şaşılacak hale bürünmeye başladı.

    Buna son örnek CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, Marmaris'teki yangını hükümetin üstüne yıkarak yangınlara karşı bir önlem alınmadığını iddia etti.

    Öte yandan bir ülkenin bakanlarını tehdit edecek kadar hadsizleşen Özkoç, "Gün gelecek Pakdemirli'den, Soylu'dan, Erdoğan'ın kendisinden bu millet adına hukuk hesap soracak." ifadelerini kullandı.

    YALANLANAN İDDİAYI KENDİLERİNE SİYASET YAPTILAR
    Geçtiğimiz gün ekmeğin 5 lira olacağı iddiası ortaya atılmış, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan yalanlama gelmişti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, tüm ilçelerde yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

    Tüm bu açıklamaların üzerinden 24 saat geçmesine rağmen CHP'li Özkoç, bu yalanı da kendisine siyaset malzemesi yaptı.

        HDPKK'NIN TALİMATINA HARFİYEN UYULDU
        CHP, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin talimatıyla dün Meclis'te tezkereye 'hayır' oyu vermişti.

        Özkoç, bu skandalı da şu sözlerle savundu:

        "Başka ülkenin topraklarında, başka kavgalara çocuklarımızı verecek durumumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişen evladın bizim evladımız olduğunu biliyoruz. Vatanı için değil Libya için şehit düşen çocuklar için el kaldırmak istemiyoruz."
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        Haberler Güncel CHP'li Engin Özkoç tüm yalanları ve hainlikleri art arda sıraladı! Marmaris'teki yangından girdi Libya tezkeresinden çıktı
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