CHP'li Engin Özkoç tüm yalanları ve hainlikleri art arda sıraladı! Marmaris'teki yangından girdi Libya tezkeresinden çıktı

HDPKK'NIN TALİMATINA HARFİYEN UYULDU

CHP, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin talimatıyla dün Meclis'te tezkereye 'hayır' oyu vermişti.

Özkoç, bu skandalı da şu sözlerle savundu:

"Başka ülkenin topraklarında, başka kavgalara çocuklarımızı verecek durumumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişen evladın bizim evladımız olduğunu biliyoruz. Vatanı için değil Libya için şehit düşen çocuklar için el kaldırmak istemiyoruz."