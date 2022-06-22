Yargıtay'ın 15 Temmuz davasındaki 'tahliye' kararına tepki! Kripto FETÖ'cü lobiye dikkat çekti: "Kara propaganda yürütülüyor"

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.
Konuya ilişkin 15 Temmuz Derneği avukatı Sedat Ayyıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ayyıldız'ın açıklamalarından satır başları;
KRİPTO FETÖ'CÜ LOBİNİN SÖYLEMLERİ
Türkiye'de kripto FETÖ'cü bir lobi bu askeri öğrenciler üzerinden 'bu yaşta çocuklar darbeci mi olur' söylemini yürüttüler. Oysa biz yargılamalar sırasında şunu gördük, bu askeri öğrenciler zaten FETÖ'cü oldukları için harp okuluna alındı. Tamamen FETÖ elebaşına tabi olup, onun kulu kölesi oldukları için kabul edildiler.
YALOVA'DAN DARBE İÇİN OTOBÜSE BİNDİRİLDİLER
O gece Yalova'dan bunlar isim isim tespit edilmek suretiyle otobüse bindirildiler. Komutanları bunları bir meydana toplayarak ordunun yönetimi el koyduğunu, hepsinin görevleri başına gideceğini açıkça ilan ederek bildirdiler. Bunlar mahkeme zabıtlarında yazılı olan hususlar. Bu öğrenciler otobüslere bindirildikten sonra darbeyi icra etmek üzere görev yerlerine gitmeye başladı. Sultanbeyli'de trafikte kalmaları sebebiyle bu askerlerin görev yerlerine gidemediklerini hepimiz biliyoruz.
Şunu özellikle ifade etmek gerekir; Anayası ihlal suçu bir tehlike suçudur. Teşebbüste bulunmak suçun sübut bulması için yeterlidir.