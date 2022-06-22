Yargıtay'ın 15 Temmuz davasındaki 'tahliye' kararına tepki! Kripto FETÖ'cü lobiye dikkat çekti: "Kara propaganda yürütülüyor"





YALOVA'DAN DARBE İÇİN OTOBÜSE BİNDİRİLDİLER

O gece Yalova'dan bunlar isim isim tespit edilmek suretiyle otobüse bindirildiler. Komutanları bunları bir meydana toplayarak ordunun yönetimi el koyduğunu, hepsinin görevleri başına gideceğini açıkça ilan ederek bildirdiler. Bunlar mahkeme zabıtlarında yazılı olan hususlar. Bu öğrenciler otobüslere bindirildikten sonra darbeyi icra etmek üzere görev yerlerine gitmeye başladı. Sultanbeyli'de trafikte kalmaları sebebiyle bu askerlerin görev yerlerine gidemediklerini hepimiz biliyoruz.



Şunu özellikle ifade etmek gerekir; Anayası ihlal suçu bir tehlike suçudur. Teşebbüste bulunmak suçun sübut bulması için yeterlidir.