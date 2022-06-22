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    • 23.06.2022 01:46
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    Yargıtay'ın 15 Temmuz davasındaki 'tahliye' kararına tepki! Kripto FETÖ'cü lobiye dikkat çekti: "Kara propaganda yürütülüyor"

    15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine ilişkin görülen davada Sultanbeyli dosyası kapsamında vicdanları yaralayan bir karar verildi. Yargıtay, ihanet gecesinde Yalova'dan İstanbul'a doğru yola çıkan ve Sultanbeyli ilçesinde trafikte kaldıkları için yakayı ele veren 66 askeri öğrenci hakkında verilen karar bozuldu. Söz konusu kişilerin tahliyesine hükmedildi. 15 Temmuz Derneği'nden ise Yargıtay'ın verdiği karara tepki geldi. A Haber'e konuşan derneğin avukatı Sedat Ayyıldız, "Türkiye'de kripto FETÖ'cü bir lobi, askeri öğrencileri kurtarmak için gerçekten bir kara propaganda yürütüyor" ifadelerini kullandı.

    Kripto FETÖ’cü lobi kara propaganda yürütüyor

    15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.



    Konuya ilişkin 15 Temmuz Derneği avukatı Sedat Ayyıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.



    İşte Ayyıldız'ın açıklamalarından satır başları;

    KRİPTO FETÖ'CÜ LOBİNİN SÖYLEMLERİ
    Türkiye'de kripto FETÖ'cü bir lobi bu askeri öğrenciler üzerinden 'bu yaşta çocuklar darbeci mi olur' söylemini yürüttüler. Oysa biz yargılamalar sırasında şunu gördük, bu askeri öğrenciler zaten FETÖ'cü oldukları için harp okuluna alındı. Tamamen FETÖ elebaşına tabi olup, onun kulu kölesi oldukları için kabul edildiler.



    YALOVA'DAN DARBE İÇİN OTOBÜSE BİNDİRİLDİLER
    O gece Yalova'dan bunlar isim isim tespit edilmek suretiyle otobüse bindirildiler. Komutanları bunları bir meydana toplayarak ordunun yönetimi el koyduğunu, hepsinin görevleri başına gideceğini açıkça ilan ederek bildirdiler. Bunlar mahkeme zabıtlarında yazılı olan hususlar. Bu öğrenciler otobüslere bindirildikten sonra darbeyi icra etmek üzere görev yerlerine gitmeye başladı. Sultanbeyli'de trafikte kalmaları sebebiyle bu askerlerin görev yerlerine gidemediklerini hepimiz biliyoruz.

    Şunu özellikle ifade etmek gerekir; Anayası ihlal suçu bir tehlike suçudur. Teşebbüste bulunmak suçun sübut bulması için yeterlidir.



        "YARGITAY'IN KARARINI HAYRETLE KARŞILIYORUM"
        Yargıtay'ın bu kararını hayretle karşılıyorum. Başta beri dile getiriyoruz, bu kripto lobi askeri öğrencileri kurtarmak için gerçekten bir kara propaganda yürütüyor.



        FETÖ'NÜN HİZMETİNDE OLDUKLARI DELİLLERLE ORTADA
        15 Temmuz Derneği, "darbe girişiminden sonra müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin Yargıtay kararıyla serbest bırakılmasına" tepki gösterdi.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yargılanan ve müebbet hapis cezası alan 66 askeri öğrenci, Yargıtayın verdiği kararla serbest bırakıldı. Yalova'dan İstanbul'a darbeye iştirak için gelen ancak trafikte kalmaları sebebiyle gayelerine ulaşamadan yakalanan öğrencilerin, özel listeler hazırlanarak belirlendiği bilinmektedir. Bu şahısların FETÖ'nün hizmetinde oldukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda delilleriyle ortaya konulmuştur. Hal böyleyken alelacele tahliye edilmeleri kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.



        "FETÖ MİLİTANLARININ AKLANMASININ TEHLİKELİ SONUÇLARI OLUR"
        Yargıtayın gerekçeli kararının henüz bilinmediğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Tahliyelerin maşeri vicdanı yaraladığı açıktır. FETÖ militanları yargı kararlarıyla aklanmaya çalışılırsa bunun son derece tehlikeli sonuçları olur. Umuyoruz ki yapılan hatadan vazgeçilerek örgütün askeri kanadında yer aldıkları net bir şekilde belli olan askeri öğrenciler hak ettikleri cezayı alacaktır. Davamızın takipçisiyiz ve oldubittilere asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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