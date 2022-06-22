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    • 22.06.2022 19:58
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    Kim kime operasyon çekiyor belli değil! CHP 14. katta planlandı, yandaş medya sazan gibi atladı, 'Ekrem'ci Soner fondaşları patlattı

    CHP'nin 14. katında tezgahlanan ve fondaş medya aracılığıyla dolaşıma sokulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman'a inişine izin verilmediği" yalanı bozguna uğratıldı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yakınlığından dolayı hedef gösterdiği Soner Yalçın'ın Oda TV'si, olayın 'asparagas' olduğunu haberleştirerek hem CHP'yi hem de CHP yandaşı medyayı boşa çıkardı. Yaşanan bu gelişme "kimin kime operasyon çektiği belli değil, birbirlerini yiyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de kim kime operasyon çekiyor belli değil!

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına karşı verilen canhıraş mücadeleyi baltalamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirli oyunu bozguna uğradı.

    CHP Genel Merkezi'nin 14. katında, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından bir tezgah kuruldu.


    Fotoğrafta: CHP'li Erdoğan Toprak'ın tezgahladığı yalanı dolaşıma soktuğu o tweet

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman Havalimanı'na inişine izin verilmediği yalanı bir anda dolaşıma sokuldu.

    FONDAŞ MEDYA DİREKT ATLADI
    Yalan haber, algı ve kirli propagandalarda başı çeken, toplumu yanlış yönlendirmeyi gazetecilik sanıp manipülasyon görevlerini hakkıyla yerine getiren fondaş medya kuruluşları da CHP tarafından organize edilen bu tezgaha atlayarak iftiranın yayılmasına ön ayak oldu.

    YALAN BATAĞINA DÜŞEN FONDAŞLAR SIRALI TAM LİSTE;



    CUMHURİYET
    Cumhuriyet Gazetesi haberi, "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" başlığıyla servis etti.





    TELE 1
    Yandaş TELE 1, Cumhuriyet ile aynı başlığı kullanarak "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" şeklinde yalan haberi okuyucularına takdim etti.





    SOL HABER
    SOL Haber isimli portal, "Yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" ifaderiyle haberi servis etti.



        EVRENSEL GAZETESİ
        Evrensel Gazetesi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, #Marmaris'te yangın bölgesine gitmek istedi ancak Dalaman Havalimanına inişine 'dolu' olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.



        KARAR HABER: "Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi"



        T 24: Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi

        "ASPARAGAS"
        Söz konusu iftira fondaş ve yandaş medya aracılığıyla sosyal medyada hızla yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, konuyla ilgili iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

        Oda TV'ye konuşan Demir, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" ifadelerini kullandı.



        SONER YALÇIN'IN ODA TV'Sİ HEM CHP'Yİ HEM DE YANDAŞ MEDYAYI BOŞA DÜŞÜRDÜ
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk bakıp adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu yanlısı bir tutum sergileyen Soner Yalçın'ın Oda TV'sinin yaptığı röportajla hem CHP'yi hem de CHP yandaşı medyayı boşa çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

        KILIÇDAROĞLU, SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ: "SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"
        Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında CHP'li bir gazeteciyi işaret ederek, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM.COM.TR GERİLİMİ HABERLEŞTİRDİ
        takvim.com.tr de o ismin Soner Yalçın olduğunu açıklayan bir haber yayınlamış ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren Yalçın ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginliğe dikkat çekmişti.


            KİMİN KİME OPERASYON ÇEKTİĞİ BELLİ DEĞİL BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
            CHP'nin 14. katında kurgulanıp, yandaş medya tarafından servis edilen bir kumpasın, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'si tarafından bozguna uğratılması tüm dikkatleri üzerine çekerken, 'kimin kime operasyon çektiği belli değil, birbirlerini yiyorlar' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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            İçimizdeki Ateş
            Haberler Güncel Kim kime operasyon çekiyor belli değil! CHP 14. katta planlandı, yandaş medya sazan gibi atladı, 'Ekrem'ci Soner fondaşları patlattı
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