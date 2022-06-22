Kim kime operasyon çekiyor belli değil! CHP 14. katta planlandı, yandaş medya sazan gibi atladı, 'Ekrem'ci Soner fondaşları patlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına karşı verilen canhıraş mücadeleyi baltalamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirli oyunu bozguna uğradı.
CHP Genel Merkezi'nin 14. katında, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından bir tezgah kuruldu.
Fotoğrafta: CHP'li Erdoğan Toprak'ın tezgahladığı yalanı dolaşıma soktuğu o tweet
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman Havalimanı'na inişine izin verilmediği yalanı bir anda dolaşıma sokuldu.
FONDAŞ MEDYA DİREKT ATLADI
Yalan haber, algı ve kirli propagandalarda başı çeken, toplumu yanlış yönlendirmeyi gazetecilik sanıp manipülasyon görevlerini hakkıyla yerine getiren fondaş medya kuruluşları da CHP tarafından organize edilen bu tezgaha atlayarak iftiranın yayılmasına ön ayak oldu.
YALAN BATAĞINA DÜŞEN FONDAŞLAR SIRALI TAM LİSTE;
CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi haberi, "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" başlığıyla servis etti.
TELE 1
Yandaş TELE 1, Cumhuriyet ile aynı başlığı kullanarak "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" şeklinde yalan haberi okuyucularına takdim etti.
SOL HABER
SOL Haber isimli portal, "Yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" ifaderiyle haberi servis etti.