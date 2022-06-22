Kim kime operasyon çekiyor belli değil! CHP 14. katta planlandı, yandaş medya sazan gibi atladı, 'Ekrem'ci Soner fondaşları patlattı

KILIÇDAROĞLU, SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ: "SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında CHP'li bir gazeteciyi işaret ederek, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.



TAKVİM.COM.TR GERİLİMİ HABERLEŞTİRDİ

takvim.com.tr de o ismin Soner Yalçın olduğunu açıklayan bir haber yayınlamış ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren Yalçın ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginliğe dikkat çekmişti.