SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi havadan inceledi

Muğla'nın Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın sabah saatlerinden havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

14.06 Bakan Koca: Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz.

13.23 Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

11.30 Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi A Haber canlı yayınına katılarak yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve muhalefetin yaptığı algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kirişci şunları söyledi:

Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Dün gece saat 20 itibariyle başlayan öncelikle havanın kararması sonrası yangın söndürme faaliyetlerimize saat 6'dan itibaren 20 helikopter 14 uçakla bu çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Büyük ölçüde de yangın kontrol altına alındı ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var.

TAHRİBAT NE KADAR?

Yaklaşık 200 hektarı aşan bir alanda bu yangının tahribat verdiğini görüyoruz. Ama gerek hava araçlarım gerekse yer araçlarımızla mücadelemiz devam ediyor. 1.600'ün üzerinde de başta Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışanları olmak üzere farklı kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile birlikte sahada da bir iş birliği ve dayanışma içerisinde söndürme faaliyetlerimiz sürüyor.

Kontrol altına alındıktan sonra da soğutma çalışmaları başlayacak. Bu çerçevede de inşallah zaiyatsız bir şekilde söndürmüş olacağız.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının akşamın kararmasıyla birlikte gündeme gelmiş olması saat 20 sıralarında yangının başlamış olması ve altta belki bazı kuşkuları getiriyor ama sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları önce kendi merkezimizden daha sonra da bizzat buraya gelerek burada takip etme imkanı bulduk. Şu aşamada elimizde herhangi bir bulgu bir delil yok ama ilgili birimlerimiz bu konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar.

MERAL AKŞENER'E TEPKİ

Siyasetin de bir edebi ahlakı olmalı. Kalkıp bu kadar önemli hazırlıklar yapmış kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takvim içerisinde olmak bu siyasetin ahlakına asla uymayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. Havada ne kadar uçak ve helikopter bu manada sorti yapıyor ve yangını söndürmek için mücadele ediyor.

11.25: ÖMER ÇELİK'TEN PROVOKASYON UYARISI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Marmaris. Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı." dedi. Çelik provokasyon yapanlara karşı uyarıda bulundu.

Çelik şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın sadece resmî açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkkate alınmaması gerekir."

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

11.00 Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te yangına bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, yaptığı açıklamada, "Yangın büyük oranda kontrol altında" ifadelerini kullandı.

SABOTAJ MI VAR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, "Yangının sabotaj kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor." dedi.