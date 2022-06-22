Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2022 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 14:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi havadan inceledi

    Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın normal programında bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud ile görüşme yer alıyor. Saat 16.00'da Ankara'daki karşılama öncesinde Başkan Erdoğan, Marmaris'e giderek bölgeyi inceledi.

    AA
    Başkan Erdoğan Marmaris’te! Havadan inceledi

    Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    İŞTE İLK KARELER

    PRENS SELMAN ÖNCESİ MARMARİS
    Başkan Erdoğan'ın bugün programında Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud'u karşılama ve ikili görüşmeler var. Erdoğan, Ankara'daki bu programından önce Muğla Marmaris'e giderek bölgeyi inceledi.

    Muğla'nın Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın sabah saatlerinden havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

    14.06 Bakan Koca: Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz.

    13.23 Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    11.30 Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi A Haber canlı yayınına katılarak yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve muhalefetin yaptığı algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

    Kirişci şunları söyledi:

    Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Dün gece saat 20 itibariyle başlayan öncelikle havanın kararması sonrası yangın söndürme faaliyetlerimize saat 6'dan itibaren 20 helikopter 14 uçakla bu çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Büyük ölçüde de yangın kontrol altına alındı ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var.

    TAHRİBAT NE KADAR?
    Yaklaşık 200 hektarı aşan bir alanda bu yangının tahribat verdiğini görüyoruz. Ama gerek hava araçlarım gerekse yer araçlarımızla mücadelemiz devam ediyor. 1.600'ün üzerinde de başta Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışanları olmak üzere farklı kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile birlikte sahada da bir iş birliği ve dayanışma içerisinde söndürme faaliyetlerimiz sürüyor.

    Kontrol altına alındıktan sonra da soğutma çalışmaları başlayacak. Bu çerçevede de inşallah zaiyatsız bir şekilde söndürmüş olacağız.

    YANGIN NEDEN ÇIKTI?
    Yangının akşamın kararmasıyla birlikte gündeme gelmiş olması saat 20 sıralarında yangının başlamış olması ve altta belki bazı kuşkuları getiriyor ama sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları önce kendi merkezimizden daha sonra da bizzat buraya gelerek burada takip etme imkanı bulduk. Şu aşamada elimizde herhangi bir bulgu bir delil yok ama ilgili birimlerimiz bu konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar.

    MERAL AKŞENER'E TEPKİ
    Siyasetin de bir edebi ahlakı olmalı. Kalkıp bu kadar önemli hazırlıklar yapmış kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takvim içerisinde olmak bu siyasetin ahlakına asla uymayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz.

    Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. Havada ne kadar uçak ve helikopter bu manada sorti yapıyor ve yangını söndürmek için mücadele ediyor.

    11.25: ÖMER ÇELİK'TEN PROVOKASYON UYARISI

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Marmaris. Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı." dedi. Çelik provokasyon yapanlara karşı uyarıda bulundu.

    Çelik şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın sadece resmî açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkkate alınmaması gerekir."

    BAKANLARDAN AÇIKLAMA
    11.00 Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te yangına bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

    "BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"
    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, yaptığı açıklamada, "Yangın büyük oranda kontrol altında" ifadelerini kullandı.

    SABOTAJ MI VAR?
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, "Yangının sabotaj kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor." dedi.

        10.28 TOMALAR DESTEK VERİYOR
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında Muğla ve çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.
        Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla ve çevre il emniyet müdürlükleri de destek veriyor.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye Afyonkarahisar'dan 1, Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2 ve Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi.

        9.55: DEVLETİMİZ YEŞİL VATAN İÇİN SEFERBER
        İletişim Başkanlığı Muğla'da yaşanan yangınlara ilişkin bir video paylaştı.

        Videoda, "Devlet - millet iş birliği ile yarınlarımıza umut, geleceğe nefes olacak Yeşil Vatan'ın dört bir yanını hep birlikte yeşillendiriyoruz. Devletimiz Yeşil Vatan için Seferber!" ifadelerine yer verildi.

        06.25 BAKANLAR BÖLGEYİ HAVADAN İNCELEDİ
        Yangınla mücadele devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeyi ve müdahaleyi havadan inceledi.

        05.48 YANGINA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
        Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

        Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

        05.47 İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.

        Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

        Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğine işaret eden Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

        Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının gerekli teknik incelemeyi başlattığını açıklayan Altun, "Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.


        03.12 BAKAN KİRİŞÇİ VE SOYLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana geldiğini ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını çıkan Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde havadan yaptıkları incelemenin ardından Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan burada gazetecilere açıklamada bulundu.

        Kirişci, yangın ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Helikopter ile yangın sahasında bir iki tur yaptıklarını ardından karadan yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kirişci, şunları söyledi:

        "Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana gelen yangın hadisesi şu anda özellikle yer araçlarımızla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla maalesef hava araçlarımızı ancak 45-50 dakika gibi uçurabildik. Fakat yarın sabahleyin gün ağardığında 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla yukarıdan atışlarımıza başlamış olacağız."

        Bölgede şu anda çok sayıda arazöz, dozer, iş makinesi ve bin 600'ün üzerinde insan kaynağı ile müdahalenin sürdüğünü belirten Kirişci, "Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi. Fakat buradaki sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli ve daha temkinli olmamızı gerektiriyor. Bu yöndeki çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

        Bakan Kirişci, yerleşim yerlerine 3,5 - 4 kilometrelik bir mesafe bulunduğunu ancak yangın başladığı andan itibaren ekiplerce yerleşim alanları ile yangın bölgesi arasında yol açma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

        YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
        İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi. Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        02.50 BAKANLAR KİRİŞCİ VE SOYLU İNCELEMELERDE BULUNDU
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınını yakından takip etmek için 00.20'de bölgeye ulaştı.


        Daha sonra Kirişci ve Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

        Ayrıca, TRT Haberin yayınına telefonla katılan Bakan Kirişci, sabah gün doğar doğmaz yangına havadan müdahale edileceğini ve bunun için 14 uçak ve 20 helikopterlerin hazır bekletildiğini açıkladı.

        Kirişçi, havadan yaptığı izlenim sonucu, yangının enerjisini yitirdiğini gözlemlediklerini ve ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

        01.25 MARMARİS BELEDİYESİ: SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
        A Haber Muhabiri Vural Efecik: Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay olayda sabotaj ihtimalinin olduğunu ifade etti

        00.48 EVLERİ SIÇRAMASI ENDİŞESİYLE TAHLİYELER BAŞLADI



        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edilmeye başlandı.

            Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına havanın kararması nedeniyle karadan çok sayıda arazöz, personel ve iş makineleriyle müdahale sürüyor.

            00.26 AFAD TEYAKKUZA GEÇTİ


            Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

                23.52 İKİ BAKAN BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR
                Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti

                23.19 HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE MÜDAHALE KARADAN YAPILIYOR
                Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

                Tavlı, yaptığı açıklamada, saat 20.00 sıralarında Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını anımsattı.

                    Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk etapta havadan ve karadan ekiplerce müdahale edildiğini aktaran Tavlı, "Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş, takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

                    22.55 İHA'LAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
                    Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

                    22.31 TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
                    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına 144 arazöz, 13 dozer, 576 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

                    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

                        21.12 BİRÇOK İLDEN TAKVİYE YOLA ÇIKTI
                        Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

                        20.34 MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BAŞLADI
                        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

                        Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        İçimizdeki Ateş
                        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi havadan inceledi
                            SON DAKİKA