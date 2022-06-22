ZORLU MÜCADELE
Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.
CANLI YAYINDA O ANLAR...
A Haber muhabiri Tayfun Er yangın söndürme helikopterinden canlı olarak son gelişmeleri aktardı.
Hekilopterdeki orman genel müdürlüğü temsilcisi çalışmalarla ilgili detayları aktardı: "20 helikopter ve 14 uçakla yangına mücadehale ediyoruz. Peş peşe ring sistemiyle çalışıyoruz. Bütün helikopterleri aynı anda kaldırmamız hava trafiğinden dolayı mümkün değil. Her zaman çalışma sistemimiz u şekilde.
SARI KODLU UYARI
Marmaris bölgesinde sarı kodlu rüzgar uyarısı var. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor.