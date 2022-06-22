Hekilopterdeki orman genel müdürlüğü temsilcisi çalışmalarla ilgili detayları aktardı: "20 helikopter ve 14 uçakla yangına mücadehale ediyoruz. Peş peşe ring sistemiyle çalışıyoruz. Bütün helikopterleri aynı anda kaldırmamız hava trafiğinden dolayı mümkün değil. Her zaman çalışma sistemimiz u şekilde.

SARI KODLU UYARI

Marmaris bölgesinde sarı kodlu rüzgar uyarısı var. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor.