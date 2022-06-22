Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2022 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 18:48
    ABONE OL

    Marmaris yangınında son durum! Yangın nasıl söndürülüyor?

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevler Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak'ta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. 3 ayrı noktada başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. A Haber canlı yayınında yangın söndürme helikopterindeki zorlu mücadele böyle görüntülendi.

    Marmaris yangınında son durum!

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.

    ZORLU MÜCADELE

    Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

    Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

    CANLI YAYINDA O ANLAR...

    A Haber muhabiri Tayfun Er yangın söndürme helikopterinden canlı olarak son gelişmeleri aktardı.

    Hekilopterdeki orman genel müdürlüğü temsilcisi çalışmalarla ilgili detayları aktardı: "20 helikopter ve 14 uçakla yangına mücadehale ediyoruz. Peş peşe ring sistemiyle çalışıyoruz. Bütün helikopterleri aynı anda kaldırmamız hava trafiğinden dolayı mümkün değil. Her zaman çalışma sistemimiz u şekilde.

    SARI KODLU UYARI

    Marmaris bölgesinde sarı kodlu rüzgar uyarısı var. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçimizdeki Ateş
    Haberler Güncel Marmaris yangınında son durum! Yangın nasıl söndürülüyor?
        SON DAKİKA