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    • Güncel
    • 16.06.2022 10:59
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    • 16.06.2022 10:59
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    Bakan Varank duyurdu: Sonuçları yarın açıklayacağız!

    Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    Başvuru yapanlar dikkat! Varank: Yarın açıklayacağız

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız." dedi.


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