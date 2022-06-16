Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu: 5 metrelik dere yatağının 1 metreye düşürüldüğü ortaya çıktı

Ankara'da selin vurduğu nokta Altındağ'da tatlar deresi oldu. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan 27 yaşındaki İlkay Yiğit' ve 66 yaşındaki Ramazan Gök sele kapılarak yaşamını yitirdi. Tatlar Deresi, cumartesi günü selin en çok etkilediği noktaydı.
Suların metrelerce yükseldiği vadi, 2 kişiye mezar oldu. Ankara Büyükşehir meclisinin Haziran ayı toplantısının ana gündemi, 4 kişinin öldüğü sel felaketi oldu. Akyurt'taki sel felaketinin, Tatlar deresinde Büyükşehir tarafından yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı dile getirildi. Yarım bırakılan isale hatları ile mazgal ve rögarların temizlenmemesi ve Büyükşehir'in ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışmamasının da felakete zemin hazırladığı vurgulandı.
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ
AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihmaller silsilesinden dolayı selin meydana geldiğini iddia etti. Facianın nasıl geldiğini şöyle anlattı: "Büyükşehir Belediyesi, Tatlar Deresi'nde 2020 Aralık ayında yol çalışması yaparken dereyi daralttı. O dönem uyarıda bulunduk ama bizi dinlemediler. Ayrıca yolu da bitirmediler. 15-20 kilometrelik bir yol. Tepeden köylerden inen yağmur, dere daraltıldığı için yolu yuttu. Facia bu yüzden geldi."
YOL VE KÖPRÜ GENİŞLETME ÇALIŞMASINA BAŞLAMIŞLAR
AK Parti Altındağ İlçe Başkanın iddialarını çevrede bulunan vatandaş ve esnafta doğruladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce yaşanan sel sonrası bölgede çalışma gerçekleştirdiği belirlendi. Dere yatağına boru döşemekte çözüm arayan belediye ekipleri, yeni bir menfez yapılacağını ve eskisinin kaldırmayacağını çevrede bulunan vatandaşa aktardı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yıl boyunca çalışma gerçekleştirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi bölgede bulunan kurban kesim alanına gidişleri kolaylaştırmak adına yol ve köprü çalışmalarına tekrar başladıkları belirlendi.