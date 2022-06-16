Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu: 5 metrelik dere yatağının 1 metreye düşürüldüğü ortaya çıktı

5 METRE DERE YATAĞI 1 METREYE DÜŞÜRDÜLER

Başka bir besi çiftliği sahibi Şenol Arı ise; "2 yıl önce burada bir sel olayı daha olmuştu. Besi çiftliğini su basmıştı. O zaman boruları döşediler. Bizde menfezlere boru koymayın diye uyarıda bulunduk. Ne oldu menfezlere konular borular tıkandı. Yol çalışması yaparken bizim 5 metre olan dere yatağımızı 1 metreye düşürdüler. Burada oluşan sel yüzünden 2 canımız gitti. Bunun önüne geçemediler. Köprünün altına boru döşeyim üstünü kapattılar. Yağmur yağdı üstü boşaltı gelip tekrar doldurdular. Her yağmur yağdığında doldurdukları yer boşaldı. Eski köprünün hali bundan daha iyiydi. Bizi dinleyen olmadı. Belediye ekipleri kepçe ile çalışma yapıyorlardı köprü üstünde. Birden hava karardı canımızı zor kurtardık" şeklinde açıklamada bulundu.

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