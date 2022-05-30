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    • 30.05.2022 20:51
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    CHP'li Tanju Özcan'dan AK Partili kadın meclis üyesine ahlaksız sözler: Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım

    CHP'li kafatasçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan skandal sözlerine bıraktığı yerden devam ediyor. Daha önce de başörtülü bir kadının "Bebeğim olmuyor yardımcı olur musunuz?" sözlerine gülerek cevap verdiğini söyleyen ahlaksız CHP'li Özcan, yine sınırlarını aştı. AK Partili kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi.

    CHP’li Tanju Özcan’dan ahlaksız sözler

    Mültecilere karşı ırkçı tutumu ve başörtülü kadına söylediği sözlerle skandallara imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine bir kadına ahlaksız sözler söyledi.

    EVLİ ADAMMIŞ

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan meclis toplantısında AK Partili kadın Meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

    GEÇMİŞİ AHLAKSIZLIKLA DOLU

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

    "BANA SÜRPRİZ OLDU"
    Bu karar sonrası konuşan Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Verilecek karara saygı duyarım" dedi.

    TANJU ÖZCAN NELER DEMİŞTİ?
    Armağan Çağlayan'ın programına katılan Özcan şu ifadeleri kullandı: Bolu'da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Özel değilse burada anlatabilir misiniz' dedim. "Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz" dedi. "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. "Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz" diye direkt söze girince çevredekiler güldü." Özcan'ın kendisinden yardım isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu aktarış biçimi oldukça imalıydı. Vatandaşlar, bu imalı söylem ve Tanju Özcan'ın olayı gülerek anlatmasına tepki gösterdi.
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    Haberler Güncel CHP'li Tanju Özcan'dan AK Partili kadın meclis üyesine ahlaksız sözler: Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım
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