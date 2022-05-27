İYİ Parti'deki Sorosçular kim? Eski İP'li İsmail Ok AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu

"ÜLKELERİN BAŞBAKANLARI BİLE JOE BIDEN İLE GÖRÜŞEMEZKEN..."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu belgelerle bildiği halde partinin en önemli kısmına getirdiğini söyleyen İsmail Ok, "Joe Biden ile çoğu ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları görüşemezken Hasan Seymen çok rahat bir şekilde görüşme ayarlayabiliyordu" dedi.
YENİ KOPMALAR OLACAK MI?
İYİ Parti'den yeni kopmalar olup olmayacağı konusunda da görüşünü dile getiren İsmail Ok, "27 ay önce ayrıldım net bilmiyorum ancak söz konusu durumlardan rahatsız olan isimler vardı" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in söz konusu durumlara sessizliğinin bir iş birliği olduğunun da altını çizen Ok, "Ukrayna-Rusya savaşında Meral Hanım S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini istedi. Türkiye'de S-400'lerin olmasını istemeyen tek ülke var o da ABD" dedi.