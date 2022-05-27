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    • 27.05.2022 19:30
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    • 27.05.2022 19:30
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    İYİ Parti'deki Sorosçular kim? Eski İP'li İsmail Ok AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu

    AK Parti grup toplantısında rozetini Başkan Erdoğan'ın taktığı İsmail Ok, eski partisi İYİ Parti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez takvim.com.tr'ye konuşan İsmail Ok, İYİ Parti içerisindeki Sorosçuları tek tek ifşa etti. Ok, Meral Akşener'in Sorosçulardan bilgisi olduğu halde en yüksek makamlara getirmekten çekinmediğini açıklarken Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak büyükelçilerle görüşüp ABD ağzıyla konuştuğuna dikkat çekti.

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    İYİ Parti’deki Sorosçular kim?

    AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez takvim.com.tr'ye konuşan İsmail Ok çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Ok, İYİ Parti'den istifa etme gerekçesi olarak sunduğu "'Sorosçu'ların Başkanlık Divanına getirilmesi" sözleriyle kimi kastettiğini açıkladı.

    "ÜLKELERİN BAŞBAKANLARI BİLE JOE BIDEN İLE GÖRÜŞEMEZKEN..."
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu belgelerle bildiği halde partinin en önemli kısmına getirdiğini söyleyen İsmail Ok, "Joe Biden ile çoğu ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları görüşemezken Hasan Seymen çok rahat bir şekilde görüşme ayarlayabiliyordu" dedi.

    YENİ KOPMALAR OLACAK MI?
    İYİ Parti'den yeni kopmalar olup olmayacağı konusunda da görüşünü dile getiren İsmail Ok, "27 ay önce ayrıldım net bilmiyorum ancak söz konusu durumlardan rahatsız olan isimler vardı" ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener'in söz konusu durumlara sessizliğinin bir iş birliği olduğunun da altını çizen Ok, "Ukrayna-Rusya savaşında Meral Hanım S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini istedi. Türkiye'de S-400'lerin olmasını istemeyen tek ülke var o da ABD" dedi.

        TÜM KRİTİK GÖRÜŞMELERDE O İSİM VAR
        Öte yandan son büyükelçi görüşmesindeki bir detaya da dikkat çeken Ok, "Neden tüm büyükelçi görüşmelerinde ya da kritik toplantılarda Ahmet Kamil Erozan var? " diye sordu.

        "Kılıçdaroğlu ve Akşener ABD'ye yaranmak için bir çaba içinde" diyen İsmail Ok, "Düğün değil seyran değil neden sürekli büyükelçi ziyareti görüyoruz?" dedi.

        "6'LI MASA BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"
        İyi Parti, CHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu 6'lı masa hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan İsmail Ok, "6+1'li masa Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. PKK'nın ağzıyla ABD'nin ağzıyla konuşan kişilerin bulunduğu ittifak Türkiye'ye tehdittir" dedi.

        ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN AÇIKLAMALARI
        Geçmişte Suriye operasyonları, Azerbaycan savaşına Türkiye'nin yardımları aleyhinde konuşan CHP'li Ünal Çeviköz'ün Finlandiya basınına yaptığı açıklamaları da değerlendiren Ok, "Bir başdanışmanın yaptığı açıklama genel Başkan yapmış gibi kabul edilir. Geçmişte de gerek Suriye'deki terör operasyonlarına gerekse Azerbaycan'a yapılan yardımlara karşı çıkan Çeviköz, ABD ve diğer Türkiye karşıtı ülkeler gibi konuşmaya ısrar ediyor. Atatürk'ün Partisi olduklarını söylüyorlar ama Atatürk emperyalizme en sert karşı çıkan kişidir. Dolayısıyla ya Atatürk'ün Partisi gibi davransınlar ya da ne olduklarını açıkça söylesinler. Bir eski büyükelçi, bir partisinin başdanışmanı böyle bir açıklama yapamaz" ifadelerini kullandı.

            "ÇOCUK BİLE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAZ"
            Son dönemde gündemde en çok konuşulan konulardan birisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkındaki "kaçacak" iftirası oldu.
            Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini değerlendiren İsmail Ok "Tam bir akıl tutulması. Bu sözleri bir çocuk bile sarf etmez. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı neden ülkesini terk etsin ki? Bence o aynaya bakarak söylüyor bunu. Seçimlerde aday olursam ve kazanamazsam en iyisi ülkeyi terk edeyim diye düşünüyor bunu da dışa vuruyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz" dedi.
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