İYİ Parti'deki Sorosçular kim? Eski İP'li İsmail Ok AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu

"ÜLKELERİN BAŞBAKANLARI BİLE JOE BIDEN İLE GÖRÜŞEMEZKEN..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu belgelerle bildiği halde partinin en önemli kısmına getirdiğini söyleyen İsmail Ok, "Joe Biden ile çoğu ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları görüşemezken Hasan Seymen çok rahat bir şekilde görüşme ayarlayabiliyordu" dedi.