İYİ Parti'deki Sorosçular kim? Eski İP'li İsmail Ok AK Parti'ye geçtikten sonra ilk kez konuştu

TÜM KRİTİK GÖRÜŞMELERDE O İSİM VAR

Öte yandan son büyükelçi görüşmesindeki bir detaya da dikkat çeken Ok, "Neden tüm büyükelçi görüşmelerinde ya da kritik toplantılarda Ahmet Kamil Erozan var? " diye sordu.

"Kılıçdaroğlu ve Akşener ABD'ye yaranmak için bir çaba içinde" diyen İsmail Ok, "Düğün değil seyran değil neden sürekli büyükelçi ziyareti görüyoruz?" dedi.