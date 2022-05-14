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    • 14.05.2022 13:05
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    HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na üstü kapalı rest: Biz olmadan kazanamazsınız İmamoğlu ve Yavaş'a da oy çıkmaz

    2023 seçimlerine aylar kalmışken Millet İttifakı henüz milletin karşısına alnının akıyla bir aday çıkartamadı. İttifakın seçimleri görüp göremeyeceği bile tartışma konusuyken ortaklara son darbe HDP'den geldi. HDP'li Ahmet Türk, ittifakı oylar üzerinden tehdit etti, "İmamoğlu ve Yavaş ile olmaz" mesajı verdi.

    Ahmet Türk: Kürtler olmadan, Millet İttifakı seçim kazanamaz

    6'lı masanın gizli ortağı HDP'den seçimlere aylar kala bir rest daha geldi. HDP'li Ahmet Türk, ittifakın kendileri olmadan kazanamayacağını, Mansur Yavaş'ın Kürt oylarını alamayacağını, İmamoğlu'nun ise Diyarbakır'da başka Rize'de başka konuştuğunu belirtti.



    Ahmet Türk'ün Millet İttifakı'na üstü kapalı tehditler ve mesajlar içeren açıklamaları şu şekilde:



    MUHALEFETİN TUTUMU BULANIK
    Muhalefetin politikalarını eleştiren Türk, "Muhalefetin tutumu da belirsiz ve bulanık. Her şeyi sandığa ayarlamış. Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilmediği, onların aktif muhalif faaliyetlere katılımının sağlanmadığı ve koordinasyon halinde sokak ile Ankara merkezli parlamento içi siyaset birleştirilmediği sürece, Millet İttifakı hayal kuran tüccar durumuna düşer." dedi.

        KÜRTLER YAVAŞ'A OY VERMEZ İMAMOĞLU ORADA BAŞKA BURADA BAŞKA KONUŞUYOR
        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Türk, "İyidir, hoştur, lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır'da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru?" diye sordu. Türk, Mansur Yavaş hakkında da, "Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" dedi.

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