HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na üstü kapalı rest: Biz olmadan kazanamazsınız İmamoğlu ve Yavaş'a da oy çıkmaz

KÜRTLER YAVAŞ'A OY VERMEZ İMAMOĞLU ORADA BAŞKA BURADA BAŞKA KONUŞUYOR

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Türk, "İyidir, hoştur, lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır'da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru?" diye sordu. Türk, Mansur Yavaş hakkında da, "Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" dedi.

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