HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na üstü kapalı rest: Biz olmadan kazanamazsınız İmamoğlu ve Yavaş'a da oy çıkmaz

6'lı masanın gizli ortağı HDP'den seçimlere aylar kala bir rest daha geldi. HDP'li Ahmet Türk, ittifakın kendileri olmadan kazanamayacağını, Mansur Yavaş'ın Kürt oylarını alamayacağını, İmamoğlu'nun ise Diyarbakır'da başka Rize'de başka konuştuğunu belirtti.
Ahmet Türk'ün Millet İttifakı'na üstü kapalı tehditler ve mesajlar içeren açıklamaları şu şekilde:
MUHALEFETİN TUTUMU BULANIK
Muhalefetin politikalarını eleştiren Türk, "Muhalefetin tutumu da belirsiz ve bulanık. Her şeyi sandığa ayarlamış. Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilmediği, onların aktif muhalif faaliyetlere katılımının sağlanmadığı ve koordinasyon halinde sokak ile Ankara merkezli parlamento içi siyaset birleştirilmediği sürece, Millet İttifakı hayal kuran tüccar durumuna düşer." dedi.