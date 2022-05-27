Soros destekli TESEV’in kurucu üyesi Kemal Kılıçdaroğlu yerli ve milli vakıfları hedef alıyor!

Konuya ilişkin Akit'e konuşan Gazeteci Yazar Mehmet Fırat, "Erdoğan'ı, kendisini devirmek için muhalefeti destekleyeceklerini söyleyen Biden'ın başkan olduğu ABD'ye kaçmakla itham etmek, aklı başında birisinin dillendirebileceği bir iddia değil. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği şey, vakıflar arası olağan para trafiği. Bu meblağların yurt dışında nereye harcandığı da 5 dakikada çıkarılıp gösterilecek kadar basit. Öyle de oldu." dedi.

"SOROS'TAN GELEN FONLARI VE BUNLARIN NE İÇİN KULLANILDIĞINI ANLATSIN"

Fırat şunları söyledi:

"Şimdi Kılıçdaroğlu bize ABD ve Batılı vakıfların ülkemize taşınan paralarla neler yaptıklarından bahsetsin. Soros'un fonladığı TESEV'in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu bize Soros'tan gelen fonları ve bunların ne için kullanıldığını anlatsın. Biz biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'na bu yalanları servis edip onu kukla gibi oynatan FETÖ'cülerin bir kısmı ABD, Rusya, Almanya, İngiltere'ye kaçmıştı. FETÖ mensupları da benzer ülkelere kaçtı. Ama 28 Şubat zulmünde de, 15 Temuz'da da biz meydanlarda, sokaklarda, siperlerdeydik. Millet Kılıçdaroğlu ve avanelerinin zor zamanlarda nasıl kaçtığını iyi bilir."

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş da Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şunları söyledi:

"KARANLIK PARALARLA BESLENENLERDEN BAHSETSİN"

"TÜRKEN Vakfı'na atılan iftirada kaçırılan para yok ama 'kaçırılıyor' iddiasını CHP'nin kulağına üfürenlerin onları yurt dışından gelen fonlarla beslendiği biliniyor. TÜRKEN Vakfı'nın açık kaynaklarda yer alan ve herkesin girip görebildiği olağan vakıf işlemleri olan para akışını şaibeli bulanlar, ABD'den, Almanya'dan, Hollanda'dan Norveç'ten, İsveç'ten ve kimi bilmem ne beladan gelen karanlık paralarla beslenenlerden bahsetmelidirler. Bu vatanın evlatları bu toprakları haine, zalime bırakmaz. Zoru görünce kaçanlar, yan gelip yatanlar, geçmişte olduğu gibi yine aynı malum kesimin adamlarıdır."

KILIÇDAROĞLU TESEV'İN 183 NUMARALI KURUCU ÜYESİ

TÜRKEN Vakfı'nın açık kaynaklarda yer alan ve herkesin girip görebildiği klasik vakıf işlemleri olan para akışını şaibeli bulan Kılıçdaroğlu'nun, Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize ettiği bilinen George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği Türkiye'deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesi olduğu biliniyor.

Bu gerçeği ortaya çıkaran da CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş! Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliğini kabul ederken, hiçbir etkinliğine katılmadığını iddia etti. TESEV'in patronu olan Soros "Gezi protestocularını tıbbı ve hukuki olarak destekledik" sözüyle Gezi darbe girişimindeki rolünü ilan ederken, Kılıçdaroğlu da darbeye kalkışan geziciler için "Ben bu gençleri alnından öpüyorum" demiş, alçak girişime arka çıkmıştı.