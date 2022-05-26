CHP'li Ünal Çeviköz Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti! "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır"

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından HS'ye röportaj verdi.
Türkiye'nin terör örgütü PKK/'YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'ya destek veren iki vekil, ülkelerini şikayet etti.
"PKK SORUNUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ HATA"
Çeviköz, Başkan Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.
"CHP FİNLANDİYA'YI DESTEKLEMEYE HAZIR"
CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.
İktidarın İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Çeviköz, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak" açıklamasında bulundu.