İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! Dikkat çeken sözler: Irak'ta Suriye'de Libya'da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'u kürsüye davet etti ve AK Parti'ye katılımı için rozet taktı.
İSMAİL OK: CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BALYOZ GİBİ EZMİŞTİR
AK Parti'ye katılan Ok, şunları söyledi "Azerbaycan'ın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden hainlere karşı devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedi"
İYİ PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ
İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederken şunları söylemişti "İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir."
"GENEL BAŞKAN SOROS'ÇULARI PARTİNİN EN HASSAS BİRİMLERİNDE GÖREVLENDİRMİŞTİR"
Öte yandan Soros Vakıflarında görev yapan isimlerin İYİ Parti'de en üst kademelere getirildiğini de sözleyen Ok, "Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" açıklamasında bulundu.
"HASAN SEYMEN BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ"
Sorosçu Hasan Seymen'in partinin üst noktalarına getirildiğini söyleyen Ok "Hasan Seymen, Biden ile görüştü. Meral Akşener'in bu kişiyi görevden almasını beklerken Akşener bu kişiyi İyi Parti'nin en kilit noktasına getirdi." ifadelerini de kullanmıştı.
İSMAİL OK KİMDİR?
1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyyup'tür.
Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.
2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapmaktadır.
İngilizce bilen Ok, evli ve iki çocuk babasıdır.