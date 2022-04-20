İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! Dikkat çeken sözler: Irak'ta Suriye'de Libya'da...

İYİ PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederken şunları söylemişti "İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir."

"GENEL BAŞKAN SOROS'ÇULARI PARTİNİN EN HASSAS BİRİMLERİNDE GÖREVLENDİRMİŞTİR"

Öte yandan Soros Vakıflarında görev yapan isimlerin İYİ Parti'de en üst kademelere getirildiğini de sözleyen Ok, "Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" açıklamasında bulundu.

"HASAN SEYMEN BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ"

Sorosçu Hasan Seymen'in partinin üst noktalarına getirildiğini söyleyen Ok "Hasan Seymen, Biden ile görüştü. Meral Akşener'in bu kişiyi görevden almasını beklerken Akşener bu kişiyi İyi Parti'nin en kilit noktasına getirdi." ifadelerini de kullanmıştı.