Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Millet Bahçesi, yeşili ile oyun parklarıyla çok güzel bir proje olacak. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyindeki briket evlerde 1 milyon mülteciyi barındırmak.

Putin ve Zelenski ile bağlarımızı kesinlikle koparmayacağız. Kripto paralara sıcak bakmıyorum. Enflasyonu aşağıya indirmeye başlıyoruz.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de, Kütüphane Söyleşileri Toplantısı'nda gençlerle buluştu. Seda Nur ile Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA HAYIR DİYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için "İsveç tam bir terör yuvasıdır. Hayır diyeceğiz. Avrupa mültecileri almıyor, teröristleri ise alıyor" dedi.