Başkan Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı millet bahçesi' mesajı: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

NASIL BİR ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ HAYALİ VAR?

Erdoğan o anları Twitter üzerinden, "Gençlerimize yeşil alanlarıyla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle nasıl bir Atatürk Havalimanı millet bahçesi hayal ettiğimizi anlattım. 29 Mayıs'ta, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde inşallah buradaki ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız." ifadeleriyle paylaştı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, pistler belki de kalacak. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız."