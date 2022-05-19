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    • 19.05.2022 13:41
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    Başkan Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı millet bahçesi' mesajı: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu. Erdoğan Atatürk Havaliman'na yapılacak olan millet bahçesine ilişkin herkesi mutlu edecek bir proje olacağını belirterek, "Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, pistler belki de kalacak. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan ’millet bahçesi’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

    Erdoğan kendisine yöneltilen Atatürk Havalimanına yapılacak olan millet bahçesine ilişkin soruyu yanıtladı.

    NASIL BİR ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ HAYALİ VAR?
    Erdoğan o anları Twitter üzerinden, "Gençlerimize yeşil alanlarıyla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle nasıl bir Atatürk Havalimanı millet bahçesi hayal ettiğimizi anlattım. 29 Mayıs'ta, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde inşallah buradaki ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız." ifadeleriyle paylaştı.

    Erdoğan şunları söyledi:

    "Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, pistler belki de kalacak. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız."
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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı millet bahçesi' mesajı: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
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