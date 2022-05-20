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    • Güncel
    • 20.05.2022 06:58
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    • 20.05.2022 06:58
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    Mağdur çiftçiyi oynayan Ümit Yıldız gayrimenkul zengini çıktı

    Son dakika haberi! Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, yanında bir inekle belediye binası önüne gelip ahırının yıkılacağını iddia eden Ümit Yıldız'ın gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. 17 gayrimenkulünün bulunduğu belirlenen Yıldız'ın, çiftçilikle ilgisinin olmadığı, ineği de eylem için ödünç aldığı anlaşıldı.

    Mağdur çiftçiyi oynadı gayrimenkul zengini çıktı

    Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, yanında bir inekle belediye binası önüne gelip ahırının yıkılacağını iddia eden Ümit Yıldız'ın, çiftçilikle ilgisinin olmadığı, ineği de eylem için ödünç aldığı anlaşıldı. 2 katlı binasını gölgelemek için bina bitişiğine küçük bir ahır yapan Yıldız'ın, 17 gayrimenkulünün bulunduğu, söz konusu ev ve ahırı da kendi arazisine değil hazine arazisine yaptığı anlaşıldı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, diğer yandan Kestel Belediyesi, son aylarda kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapan ve bu yayınlara kaçak yapıların sahiplerini çıkaran CHP'li Meclis Üyesi Sinan Keleş'e, kaçakla mücadelenin yanında durması gerekirken Uludağ sınırlarında doğal sit alanında lüks kaçak yapısı da bulunan Yıldız'ı da sosyal medya üzerinden canlı yayına çıkarıp 'Abi' diye hitap etti.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel Mağdur çiftçiyi oynayan Ümit Yıldız gayrimenkul zengini çıktı
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