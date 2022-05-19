Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2022 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 13:49
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan meşhur 'Raket tutma' stilini anlattı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle özdeşleşen meşhur raket tutuşunu gençlere anlattı. Erdoğan o anları sosyal medya üzerinden "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.." ifadeleriyle paylaştı.

    Başkan Erdoğan meşhur ’Raket tutma’ stilini anlattı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

    sosyal medya üzerinden buluşmayı parça parça paylaşan Başkan Erdoğan, kendisiyle özdeşleşen meşhur raket tutuşunu da gençlere anlattı.

    RAKET TUTMA STİLİNİ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİYLE ANLATTI
    Erdoğan o anları sosyal medya üzerinden "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.." ifadeleriyle paylaştı.

    SON DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayında Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek ğrencilerle masa tenisi oynamıştı.

    Erdoğan daha sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde de masa tenisi oynayıp meşhur tutuşu gündem olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan meşhur 'Raket tutma' stilini anlattı
        SON DAKİKA